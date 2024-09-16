أمام رئيس الدولة.. سفيرا الإمارات لدى كندا والبرتغال يؤديان اليمين القانونية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم،
سعادة عبد الرحمن علي المر النيادي سفير الدولة المعين لدى كندا، وسعادة أحمد عبد الرحمن أحمد المحمود سفير الدولة المعين لدى جمهورية البرتغال.. بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، عن تمنياته للسفيرين بالتوفيق في مهامهما الجديدة.
من جانبهما، عبر السفيران عن اعتزازهما بالثقة الغالية التي أولتهما إياها القيادة لتمثيل الدولة في الخارج، مؤكدين أنهما سيعملان بجد وإخلاص على تعزيز علاقات الإمارات وتطويرها مع البلدين المعينين فيهما.
حضر مراسم أداء اليمين معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة.
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