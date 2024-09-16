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أمام رئيس الدولة.. سفيرا الإمارات لدى كندا والبرتغال يؤديان اليمين القانونية

9/16/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم،
سعادة عبد الرحمن علي المر النيادي سفير الدولة المعين لدى كندا، وسعادة أحمد عبد الرحمن أحمد المحمود سفير الدولة المعين لدى جمهورية البرتغال.. بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، عن تمنياته للسفيرين بالتوفيق في مهامهما الجديدة.

من جانبهما، عبر السفيران عن اعتزازهما بالثقة الغالية التي أولتهما إياها القيادة لتمثيل الدولة في الخارج، مؤكدين أنهما سيعملان بجد وإخلاص على تعزيز علاقات الإمارات وتطويرها مع البلدين المعينين فيهما.

حضر مراسم أداء اليمين معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة.

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