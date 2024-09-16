محاولات الاغتيال.. تأثيرات متباينة في الانتخابات الأمريكية عبر التاريخ

في خضم حملته الانتخابية، تعرض المرشح الجمهوري دونالد لمحاولة اغتيال ثانية، بعد محاولة الاغتيال السابقة في يوليو الماضي، ما أثار ردود فعل متباينة وأعاد فتح النقاش حول تأثير محاولات الاغتيال على الحملات الانتخابية.

بينما يستمر التحقيق في الهجوم الثاني على ترامب، يظل من الصعب تحديد التأثير النهائي لهذا الحادث على نتائج الانتخابات، وعلى الرغم من أن محاولات الاغتيال قد تؤدي أحياناً إلى زيادة دعم المرشحين، فإن التأثير طويل الأمد يمكن أن يكون غير مؤكد.. وفي ضوء التوترات السياسية الحالية، ستظل مراقبة تأثير هذه الحوادث في حملة ترامب الانتخابية موضوعاً مهماً في الأسابيع المقبلة.

هجوم ثان

في الوقت الذي كانت فيه الأضواء مسلطة على ترامب بسبب محاولة الاغتيال الأولى، وقع الهجوم الثاني الذي استهدفه في مقره بفلوريدا. ووفقاً للتقارير الأولية، كان ترامب في طريقه لمقر الحملة بعد تجمع حاشد عندما استهدفته رصاصة قادمة من مسافة قريبة، لحسن الحظ، نجا ترامب من الهجوم دون إصابات، لكن الحادث أثار قلقاً واسعاً حول الأمن والسلامة في الحملات الانتخابية.

تاريخ

وتأثير

لطالما كانت محاولات الاغتيال جزءاً من تاريخ السياسة الأمريكية، ولها تأثيرات مختلفة في المرشحين وحملاتهم، ففي كل حالة، يتفاعل المرشحون والناخبون بطرق متنوعة تؤثر في نتائج الانتخابات، ولم تؤد في كل الحالات إلى دعم انتخابي للسياسي المتعرض لمحاولة الاغتيال، ففي بعض الحالات كان التأثير عكسياً، وهو ما قد ينعكس على ترامب أيضاً، على عكس محاولة الاغتيال الأولى التي أكسبته نقاطاً وتعاطفاً.



ثيودور روزفلت

كان ثيودور روزفلت، الرئيس السابق، من أبرز الأمثلة على تأثير محاولات الاغتيال على الحملات الانتخابية. ففي عام 1912، وخلال حملته الرئاسية الثالثة تحت راية "الحزب التقدمي"، تعرض روزفلت لإطلاق نار من قبل مهاجم يعاني من اضطرابات نفسية، بعد إصابته، أكمل روزفلت إلقاء خطابه، مما زاد من شعبيته، ومع ذلك، لم يكن هذا كافياً لمنحه الفوز بالانتخابات، حيث خسر لصالح وودرو ويلسون.

جورج والاس

جورج والاس، الحاكم السابق لألاباما، تعرض لمحاولة اغتيال في عام 1972 بينما كان يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، حيث أصابته الرصاصات بعمق وأثرت بشكل كبير في قدرته على الاستمرار في حملته الانتخابية، على الرغم من التعاطف الذي حصل عليه من العديد، فإن إصاباته أدت إلى تدهور حالته الصحية وأثرت سلباً في فرصه في الانتخابات.

رونالد ريغان

على الرغم من محاولة الاغتيال التي تعرض لها رونالد ريغان في مارس 1981، والتي جاءت بعد وقت قصير من توليه منصب الرئاسة، فإن الحادث كان له تأثير معقد، ففي البداية عزز من شعبية ريغان، حيث ارتفعت نسبة تأييده إلى 68%، لكن مع مرور الوقت تراجعت هذه النسبة، قبل أن تتحسن مجدداً قبل انتخابات 1984.

تكهنات

يأتي الهجوم الثاني على ترامب في وقت حرج، حيث تتصاعد التكهنات حول تأثيره في فرصه الانتخابية، حيث يوضح التاريخ أن ردود الفعل على محاولات الاغتيال يمكن أن تكون متباينة. ففي بعض الحالات، مثل حالة ريغان، يمكن أن تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الدعم العام. وفي حالات أخرى، مثل حالة والاس، يمكن أن تؤدي إلى تراجع ملحوظ في فعالية الحملة.

الجدير بالذكر أن دعم العنف السياسي ارتفع في السنوات الأخيرة، حيث يرى أكثر من 20% من الأمريكيين أنه قد يكون مبرراً في بعض الحالات، لكن المحاولات الحالية ضد ترامب قد تعزز من دعمه من قبل مؤيديه المتعصبين، بينما قد تزيد قلق الناخبين المعتدلين.