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ضبط 10 مقيمين جرفوا التربة

9/16/2024 2:54:07 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مقيمين مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط 10 معدات تستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، يعمل عليها (10) مقيمين من الجنسيات الباكستانية والهندية والسودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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