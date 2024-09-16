ضبط 10 مقيمين جرفوا التربة

(MENAFN
- Al Watan)
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مقيمين مخالفين لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط 10 معدات تستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، يعمل عليها (10) مقيمين من الجنسيات الباكستانية والهندية والسودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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