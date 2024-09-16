باندا الطائي يصل حائل

باندا الطائي يصل حائل
التاريخ
9/16/2024 2:54:07 PM
(MENAFN
- Al Watan)
وصل لاعب
الطائي الجديد الزامبي مانويل باندا إلى حائل، بعدما تعاقد معه فارس الشمال لموسم واحد قابل للتمديد.
من جهة أخرى أكمل الطائي استعداده للقاء ضيفه الحزم غدا على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، لحساب الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى.
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