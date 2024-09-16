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باندا الطائي يصل حائل

9/16/2024 2:54:07 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل لاعب الطائي الجديد الزامبي مانويل باندا إلى حائل، بعدما تعاقد معه فارس الشمال لموسم واحد قابل للتمديد.
من جهة أخرى أكمل الطائي استعداده للقاء ضيفه الحزم غدا على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، لحساب الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى.

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