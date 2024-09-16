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الاتحاد يعود للسباعية بعد 13 عاما

9/16/2024 2:54:07 PM
(MENAFN- Al Watan) دون الاتحاد رقماً تاريخياً في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزاً ساحقاً على الوحدة 7/، ووفقاً لما ذكرته شبكة ((أوبتا)) لإحصائيات كرة القدم، فإن هذه هي المرة الخامسة التي تشهد نجاح الاتحاد في تسجيل 7 أهداف خلال مباراة واحدة في دوري المحترفين.
وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاتحاد 7 أهداف في مباراة واحدة منذ سباعيته أمام هجر في ديسمبر 2011.

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