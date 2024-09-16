الاتحاد يعود للسباعية بعد 13 عاما
التاريخ
9/16/2024 2:54:07 PM
(MENAFN
- Al Watan)
دون الاتحاد رقماً تاريخياً في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزاً ساحقاً على الوحدة 7/، ووفقاً لما ذكرته شبكة ((أوبتا)) لإحصائيات كرة القدم، فإن هذه هي المرة الخامسة التي تشهد نجاح الاتحاد في تسجيل 7 أهداف خلال مباراة
واحدة في دوري المحترفين.
وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاتحاد 7 أهداف في مباراة واحدة منذ سباعيته أمام هجر في ديسمبر 2011.
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