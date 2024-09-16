نصر بلا حلول

(MENAFN
- Al Watan)
اكتفى النصر بالعودة بنقطة واحدة من مواجهته أمام مضيفه الشرطة العراقي، عقب تعادلهما 1/1 على ملعب إستاد المدينة ببغداد، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية ((غرب القارة)) بدوري
أبطال آسيا للنخبة.
وقد افتقد النصر في هذه المباراة للحلول الهجومية، مكتفيا بالسيطرة الميدانية دون خطورة قصوى، حتى أن الهدف النصراوي جاء عن طريق الظهير الأيمن سلطان الغنام ((14))، بينما عدل النتيجة للشرطة العراقي محمد داود ((24))، ليحصد كلا الفريقين نقطته الأولى في البطولة القارية.
وعلى الرغم من المحاولات النصراوية، فإن الصلابة الدفاعية للفريق العراقي كانت سدا منيعا أمام هجمات ومحاولات العالمي، بالإضافة إلى تألق الحارس العراقي أحمد باسل، بينما شكلت مرتدات الفريق العراقي خطورة قصوى على مرمى فارس نجد.
- النصر افتقد للحلول الهجومية
- مرتدات الشرطة شكلت خطرا كبيرا
- تدخلات كاسترو لم تضف للعالمي
- تألق الدفاع وحارس المرمى العراقي غيبا انتصار العالمي
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