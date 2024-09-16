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نصر بلا حلول

9/16/2024 2:54:07 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتفى النصر بالعودة بنقطة واحدة من مواجهته أمام مضيفه الشرطة العراقي، عقب تعادلهما 1/1 على ملعب إستاد المدينة ببغداد، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية ((غرب القارة)) بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وقد افتقد النصر في هذه المباراة للحلول الهجومية، مكتفيا بالسيطرة الميدانية دون خطورة قصوى، حتى أن الهدف النصراوي جاء عن طريق الظهير الأيمن سلطان الغنام ((14))، بينما عدل النتيجة للشرطة العراقي محمد داود ((24))، ليحصد كلا الفريقين نقطته الأولى في البطولة القارية.
وعلى الرغم من المحاولات النصراوية، فإن الصلابة الدفاعية للفريق العراقي كانت سدا منيعا أمام هجمات ومحاولات العالمي، بالإضافة إلى تألق الحارس العراقي أحمد باسل، بينما شكلت مرتدات الفريق العراقي خطورة قصوى على مرمى فارس نجد.
- النصر افتقد للحلول الهجومية
- مرتدات الشرطة شكلت خطرا كبيرا
- تدخلات كاسترو لم تضف للعالمي
- تألق الدفاع وحارس المرمى العراقي غيبا انتصار العالمي

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