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داعش يتبنى تفجيرات باكستان

9/16/2024 2:54:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مسؤولون أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي وقع نهاية الأسبوع وأسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي الشرطة في جنوب غرب باكستان المضطرب.
ويقول محللون إن أعمال العنف الأخيرة هي علامة على زيادة التنسيق بين المسلحين المتطرفين والانفصاليين الذين يستهدفون منذ سنوات قوات الأمن والمدنيين في إقليم بلوشستان الغني بالنفط والغاز على الحدود مع إيران وأفغانستان.
عبوة ناسفة
وقال داعش في بيان إنه فجر عبوة ناسفة قبل يوم مستهدفا مركبة للشرطة الباكستانية في بلدة كوشلاك بالقرب من كويتا عاصمة بلوشستان. ويقول مسؤولون باكستانيون إن الهجوم أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين على طريق سريع.
وكانت جماعة جيش تحرير بلوشستان قد أعلنت في السابق مسؤوليتها عن مثل هذه الهجمات، لكن تنظيم داعش نفذ هجمات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وفي الشهر الماضي، قتلت جماعة جيش تحرير بلوشستان العشرات من الأشخاص في هجمات مسلحة وانتحارية على حافلات ركاب ومراكز شرطة ومنشآت عسكرية.
وقال عبد الله خان، وهو محلل دفاعي بارز ومدير عام معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن ومقره إسلام آباد، إن الادعاء الأخير لتنظيم داعش يشير إلى أن جيش تحرير بلوشستان وداعش يعملون الآن معًا على شن هجمات في بلوشستان وأماكن أخرى في الشمال الغربي.
بلوشستان
تعد مسرحًا لتمرد طويل الأمد، حيث تشن مجموعة من الجماعات الانفصالية هجمات بشكل أساسي على قوات الأمن.
ويطالب الانفصاليون بالاستقلال عن الحكومة المركزية.

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