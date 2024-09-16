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تمسك إسرائيلي باستعادة الرهائن وتفكيك حماس

9/16/2024 2:54:06 PM
(MENAFN- Al Watan) مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في تدمير المنازل وقصف المخيمات، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق مع حزب الله لوقف القتال على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقال يوآف غالانت لوزير الدفاع لويد أوستن، إن ((احتمال التوصل إلى إطار متفق عليه في الساحة الشمالية أصبح منعدما مع استمرار حزب الله في ربط نفسه بحماس)).
وأضاف أنه ((في أي سيناريو محتمل، ستواصل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية العمل بهدف تفكيك حماس وضمان عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة - بأي وسيلة)).
إطلاق الصواريخ
بدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار على شمال إسرائيل بعد اندلاع الحرب في غزة، التي أشعلتها حماس في السابع من أكتوبر وكلتا الجماعتين المسلحتين متحالفتان، ويقول حزب الله، إنه يتصرف تضامناً مع الفلسطينيين.
وردت إسرائيل على الهجمات بشن غارات جوية واستهداف قادة حزب الله.
وهددت بشن عملية أوسع نطاقا، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة أخرى.
وقالت حزب الله إنها ستوقف هجماتها إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكن أشهرا من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر تعثرت مرارا وتكرارا. وقف دائم
طالبت حماس بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة كجزء من أي اتفاق لإطلاق سراح العشرات من الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر.
فيما ذكر مسؤولون فلسطينيون أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 16 شخصاً في قطاع غزة، بينهم خمس نساء وأربعة أطفال.
وأدت غارة جوية إلى تدمير منزل في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل هناك، بما في ذلك أربع نساء وطفلان.
وأكد مستشفى العودة الذي استقبل الجثث، عدد القتلى وقال أيضًا إن 13 شخصًا أصيبوا. وتظهر سجلات المستشفى أن القتلى كانوا أمًا وطفلها وأشقاءها الخمسة.
تدمير منزل
أسفرت غارة أخرى على منزل في مدينة غزة عن مقتل ستة أشخاص، بينهم امرأة وطفلان، بحسب الدفاع المدني، الذي يعمل تحت إمرة الحكومة التي تديرها حماس.
وتقول إسرائيل، إنها تستهدف المسلحين فقط وتتهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى بتعريض المدنيين للخطر من خلال شن هجمات في مناطق سكنية. ونادراً ما يعلق الجيش على الضربات الفردية التي غالباً ما تقتل النساء والأطفال.
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 41 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع منذ السابع من

مستوطنون إسرائيليون
ذكر فلسطينيون، أن مستوطنين إسرائيليين مسلحين بالعصي اقتحموا مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة واعتدوا بالضرب على الموظفين وقيدوا المدير.
وقال المحامي الفلسطيني حسن مليحة الذي كان يزور المدرسة قرب مدينة أريحا في ذلك الوقت، إن المستوطنين دخلوا المدرسة حوالي الساعة الثامنة صباحاً، وأضاف أن جيش الاحتلال وصل بعد حوالي ساعتين واعتقل ثلاثة من الموظفين، بما في ذلك مدير المدرسة.
وقالت القوات المسلحة إنها أرسلت جنودا وشرطة إلى المدرسة وأنهت المواجهات واعتقلت عددا من المشتبه بهم.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سبعة فلسطينيين أصيبوا في المواجهات.
مقتل الناشطة
في سياق متصل ومع مقتل ناشطة تركية على يد قناص إسرائيلي وتشير النتائج الأولية للتشريح الذي أجرته السلطات التركية إلى أن الناشطة التركية الأمريكية آيسنور إزجي إيجي التي قتلت بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية توفيت متأثرة بطلق ناري في الرأس.
وقد تم نشر التقرير المكون من ثماني صفحات، الذي وقع عليه أربعة أطباء شرعيين وفني شرعي، ووصف التقرير تفاصيل مثل كسور الجمجمة الناجمة عن الطلق الناري وتلف أنسجة المخ، مشيرًا إلى أن تقرير السموم وتحليل عينة الأنسجة لا يزالان معلقين.
وقُتلت الناشطة البالغة من العمر 26 عامًا من سياتل، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، في 6 سبتمبر أثناء مظاهرة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأقيمت جنازتها ودفنها في مدينة ديديم الساحلية التركية على بحر إيجة السبت.
تطورات أخرى
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة انتهت بنجاح حيث وصلت إلى 90 % من الأطفال المستهدفين.
وقال رئيس الأونروا فيليب لازاريني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي ((X))، إن إسرائيل وحماس التزما إلى حد كبير بالتوقفات الإنسانية للسماح للحملة بالاستمرار.
وكتب أن حملة التطعيم أظهرت أنه ((عندما تكون هناك إرادة سياسية، يمكن تقديم المساعدة دون انقطاع)).
وتعد الأونروا الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية في القطاع الساحلي. ويخطط العاملون في مجال الصحة لإعطاء جرعة ثانية من اللقاح في نهاية هذا الشهر.
وانطلقت الحملة بعد اكتشاف أول حالة شلل أطفال في غزة منذ 25 عاماً، وكانت تهدف إلى الوصول إلى نحو 640 ألف طفل تحت سن العاشرة. وواجه العاملون في مجال الصحة مجموعة من التحديات، بما في ذلك الطرق المتضررة، والمرافق الصحية المدمرة، والقتال المستمر بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب بين إسرائيل

عنف المستوطنين
تصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في مختلف أنحاء الضفة الغربية اقتحم المستوطنون الإسرائيليون القرى الفلسطينية وأشعلوا النيران في السيارات والممتلكات. وشهدت أيضًا زيادة في عمليات دهس السيارات والطعن وإطلاق النار

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