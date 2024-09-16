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5 أشياء يجب معرفتها عن المحاولة الجديدة لاغتيال ترمب

9/16/2024 2:54:06 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد شهرين من محاولة اغتيال المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب، جاءت محاولة جديدة لاغتياله، حيث ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترمب آمن بعدما وصفه بأنه ((يبدو أنه محاولة اغتيال)) أثناء لعب الجولف.
وقالت السلطات المحلية، إن عناصر الخدمة السرية الأمريكية الذين يحمون ترمب أطلقوا النار على رجل كان يوجه بندقية من طراز AK بمنظار بينما كان يلعب في أحد ملاعب الغولف التي يملكها في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وفي ما يلي خمسة أشياء يجب معرفتها عما حدث للمرشح الجمهوري للرئاسة.
المشتبه به
كان دونالد ترمب هدفًا لما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه ((محاولة اغتيال)) في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم الأحد. وقال الرئيس السابق إنه آمن.
وقال ثلاثة مسؤولين من إنفاذ القانون إن الرجل الذي وجه البندقية وألقي القبض عليه هو رايان ويسلي روث.
وتظهر السجلات أن روث، 58 عامًا، عاش في ولاية كارولينا الشمالية معظم حياته قبل أن ينتقل في عام 2018 إلى كاواوا، هاواي، حيث أدار هو وابنه شركة لبناء الحظائر، وفقًا لنسخة مؤرشفة من صفحة الويب الخاصة بالشركة.
وكان روث ينشر بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب في أوكرانيا وكان لديه موقع على الإنترنت سعى من خلاله إلى جمع الأموال وتجنيد المتطوعين للذهاب إلى كييف للانضمام إلى القتال ضد الغزو الروسي.
وكتب أيضًا بشكل منفصل على ((X))، ((سأقاتل وأموت من أجل أوكرانيا)) وحتى إنه سافر إلى هناك.
وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن سياسات روث تتوافق باستمرار مع حزب أو آخر.
و في السنوات الأخيرة، تشير منشوراته إلى أنه شعر بالملل من ترمب، وأعرب عن دعمه للرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
وفي يوليو، وبعد محاولة اغتيال ترمب في بنسلفانيا، حث روث بايدن وهاريس على زيارة الجرحى في إطلاق النار في المستشفى وحضور جنازة رئيس الإطفاء السابق الذي قُتل في

تنفيذ الخطة
وقالت السلطات المحلية، إن المسلح كان على بعد ما بين 400 و500 ياردة من ترمب وكان يختبئ في الشجيرات بينما كان الرئيس السابق يلعب جولة غولف في نادي ترمب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش.
وقال ريك برادشو، عمدة مقاطعة بالم بيتش، إنه عندما يدخل الناس إلى الشجيرات المحيطة بالملعب، ((يكونون بعيدين عن الأنظار إلى حد كبير)). وأضاف برادشو أن ملعب الجولف بأكمله كان ليُحاط برجال إنفاذ القانون إذا كان ترمب رئيسًا في منصبه، ولكن لأنه ليس رئيسًا، ((فإن الأمن يقتصر على المناطق التي تعتبرها الخدمة السرية ممكنة)).
حيث كانت حماية ترمب أعلى من بعض أقرانه بسبب ظهوره البارز وحملته للسعي إلى البيت الأبيض مرة أخرى. وقال مسؤولون أمريكيون إن أمنه تعزز قبل أيام من محاولة الاغتيال في يوليو في بنسلفانيا.
أقوال ترمب
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أنصاره، قال ترمب، ((كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت منكم أن تسمعوا هذا أولاً: أنا آمن وبصحة جيدة!)).
وقال زميله في الترشح جيه دي فانس، والسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من ساوث كارولينا، إنهما تحدثا مع ترمب بعد الحادث، وقال كلاهما إنه كان في ((حالة معنوية جيدة)).
وفي وقت متأخر، نشر ترمب رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي يشكر فيها أفراد الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون على الحفاظ على سلامته، واصفًا إياهم بـ((الوطنيين الشجعان والمخلصين))، مضيفًا أن ((اليوم كان بالتأكيد مثيرًا للاهتمام!)).
نائبة الرئيس
ونشرت هاريس، منافسة ترمب في الانتخابات الرئاسية من الحزب الديمقراطي، على موقع ((X)) أنها اطلعت على تقارير عن إطلاق أعيرة نارية.
((أنا سعيد لأنه آمن. العنف ليس له مكان في أمريكا)).
وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وهاريس سيظلان على اطلاع دائم بتطورات التحقيق. وأضاف البيت الأبيض، إنه ((يشعر بالارتياح)) لمعرفة أن ترمب في

ماذا بعد؟
ولم يعلن ترمب عن أي تغييرات في جدول أعماله، ومن المقرر أن يلقي كلمة مباشرة على قناة ((X)) من منتجعه مار إيه لاغو لإطلاق منصة العملات المشفرة الخاصة بأبنائه.
في هذه الأثناء، قال زعماء فريق العمل الحزبي في الكونجرس الذي يحقق في محاولة اغتيال ترمب في 13 يوليو، إنهم طلبوا إحاطة من جهاز الخدمة السرية.
وقال النائب مايك كيلي جمهوري من ولاية بنسلفانيا، والنائب جيسون كرو، ديمقراطي من ولاية كولورادو، في بيان: ((نشعر بالامتنان لأن الرئيس السابق لم يتعرض لأذى، لكننا لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء العنف السياسي وندينه بكل أشكاله)). وأضافا أن فريق العمل سيطلع على آخر المستجدات.
وقال النائب الأمريكي جاريد موسكوفيتز، وهو ديمقراطي من فلوريدا وعضو في فريق العمل، إنه ((سيسعى للحصول على إجابات حول ما حدث اليوم وبعد ذلك)).

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