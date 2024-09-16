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281 سجينا هاربا بعد سقوط جدران سجن نيجيري

9/16/2024 2:54:06 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت السلطات النيجيرية إن 281 سجينًا فروا بعد أن أدت الفيضانات المدمرة إلى انهيار جدران سجن في شمال شرقي البلاد.
وانهار سد كبير في 10 سبتمبر، مما أدى إلى فيضانات شديدة أسفرت عن مقتل 30 شخصًا، وتشريد أكثر من مليون شخص، ودفعت إلى عمليات الإجلاء في جميع أنحاء ولاية بورنو، وقال عمر أبو بكر، المتحدث باسم خدمات الإصلاح النيجيرية في بيان، إن الضباط حاولوا إخلاء السجن الرئيسي في مدينة مايدوجوري الأسبوع الماضي، عندما اكتشفوا أن السجناء هربوا.
وبين أبو بكر، إن ((الفيضانات أدت إلى سقوط جدران المنشآت الإصلاحية بما في ذلك مركز الاحتجاز متوسط الأمن، فضلاً عن مساكن الموظفين في المدينة)).
وأضاف أن أفراد الأمن تمكنوا من استعادة سبعة من النزلاء، وأن العملية لا تزال جارية للعثور على الباقين، حيث تسبب الانهيار في حدوث بعض أسوأ الفيضانات في الولاية منذ انهيار نفس السد قبل 30 عامًا، وقالت حكومة الولاية إن السد وصل إلى أقصى طاقته بسبب هطول أمطار غزيرة غير عادية.

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