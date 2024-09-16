281 سجينا هاربا بعد سقوط جدران سجن نيجيري

(MENAFN
- Al Watan)
ذكرت السلطات النيجيرية إن 281 سجينًا فروا بعد أن أدت الفيضانات المدمرة إلى انهيار جدران سجن في شمال شرقي البلاد.
وانهار سد كبير في 10 سبتمبر، مما أدى إلى فيضانات شديدة أسفرت عن مقتل 30 شخصًا، وتشريد أكثر من مليون شخص، ودفعت إلى عمليات الإجلاء في جميع أنحاء ولاية بورنو، وقال عمر أبو بكر، المتحدث باسم خدمات الإصلاح النيجيرية في بيان، إن الضباط حاولوا إخلاء السجن الرئيسي في مدينة مايدوجوري الأسبوع الماضي، عندما اكتشفوا أن السجناء هربوا.
وبين أبو بكر، إن ((الفيضانات أدت إلى سقوط جدران المنشآت الإصلاحية بما في ذلك مركز الاحتجاز متوسط الأمن، فضلاً عن مساكن الموظفين في المدينة)).
وأضاف أن أفراد الأمن تمكنوا من استعادة سبعة من النزلاء، وأن العملية لا تزال جارية للعثور على الباقين، حيث تسبب الانهيار في حدوث بعض أسوأ الفيضانات في الولاية منذ انهيار نفس السد قبل 30 عامًا، وقالت حكومة الولاية إن السد وصل إلى أقصى طاقته بسبب هطول أمطار غزيرة غير عادية.
MENAFN16092024000089011017ID1108679361
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.