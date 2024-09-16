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غضب شعبي لانتهاكات الحوثي في صنعاء

9/16/2024 2:54:05 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أرقام مخيفة وكبيرة عن انتهاكات العصابات الحوثية خلال العامين الماضيين 2022 و2023 ضد أبناء العاصمة صنعاء، وقال: 2500 انتهاك تم رصدها، فيما هناك انتهاكات لم يتم رصدها.
تطييف المجتمع
‏ وأكد الزبيري، أن استمرار ميليشيا الحوثي في الانتهاكات دليل على عجزها في تطييف المجتمع، ويؤكد أن الشعب اليمني يرفض سياستها الطائفية والسلالية ونظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات السادس والعشرين من سبتمبر التي تعمل على طمسها من ذاكرة اليمنيين، مشيدًا باستمرار المقاومة الشعبية الرافضة للميليشيات، مضيفًا أن استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها، مع غياب كامل للمنظمات الحقوقية والنشطاء في مناطق سيطرتها، وتضاعف الميليشيات إجراءات القمع بسبب الخوف الذي يعتريها مع تزايد الغليان الشعبي والغضب الواسع، واحتمالية اندلاع ثورة شعبية عارمة ضدها.
وسائل الإعلام
وأشار الزبيري، إلى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، موضحًا أن على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية دورًا مهمًا في التوعية الحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين، وأن حقوق المتضررين والضحايا لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والملاحقة القانونية محليًا ودوليًا، لتحقيق العدالة وجبر الضرر والانتصاف للمظلومين.
ارتفاع الغضب
ومع ارتفاع الغضب الشعبي في العاصمة ضد الحوثيين وسياساتهم بسبب سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج، ونهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني ليلة السادس والعشرين في سبتمبر الماضي، والتي تعتبر لحظة فارقة في حياة اليمنيين، والاعتداء على العلم الجمهوري، واختطاف من خرجوا يحتفلون بذكرى الثورة اليمنية التي قضت على حكم الإمامة والعبودية، والتي تحاول ميليشيا الحوثي إعادة تلك الحقبة المظلمة من جديد.
مازالت العصابة الحوثية تمارس انتهاكات بشكل يومي في العاصمة صنعاء من عمليات قتل واعتقالات واحتجازات ومصادرة حقوق وحريات، وقتل الأطفال وتشريدهم والذهاب بهم إلى الجبهات القتالية، ووصل الأمر إلى انتهاكات صارخة ضد المرأة وحقوقها في اعتداء واضح وصريح ضد كل المواثيق والعهود الدولية والأعراف والشرائع السماوية في حماية المرأة وصونها.
مواقف حازمة
ودعا الزبيري كافة الهيئات والمنظمات والجهات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف حازمة والضغط على الميليشيا لإيقاف انتهاكاتها بحق أبناء الأمانة والشعب اليمني، والإفراج الفوري عن المخفيين قسرًا في السجون.
ارتفع الغضب الشعبي في العاصمة ضد الحوثيين بسبب
سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج.
نهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام.
التضييق على حرية الرأي والتعبير.
استهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني.
الاعتداء على العلم الجمهوري.
اختطاف من خرجوا يحتفلون بذكرى الثورة اليمنية.
انتهاكات بشكل يومي في صنعاء.
عمليات قتل واعتقالات واحتجازات ومصادرة حقوق وحريات.
قتل الأطفال وتشريدهم والذهاب بهم إلى الجبهات القتالية.
انتهاكات صارخة ضد المرأة وحقوقها.

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