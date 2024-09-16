وفد ماليزي يزور الحجر الزراعي تمهيدا لتصدير المانجو المصرية للأسواق الماليزية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قام وفد ماليزي بزيارة الحجر الزراعي المصري، وذلك لمراجعة إجراءات الصحة النباتية، تمهيدا لتصدير المانجو المصرية إلى الأسواق الماليزية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
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واطلع الوفد الماليزي، خلال الزيارة، على نظم الفحص والرقابة الحجرية، حيث عرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور محمد المنسي الإجراءات المتخذة من الحجر الزراعي.
وتوجه الوفد لزيارة إحدى محطات التعبئة للمانجو، فيما من المقرر أن يستكمل الوفد باقي أيام الزيارات إلى مزارع ومحطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي، وذلك لوضع ضوابط الصحة النباتية في نهاية الزيارة لتصدير المانجو الطازجة من مصر إلى ماليزيا.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108679359
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