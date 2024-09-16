وفد ماليزي يزور الحجر الزراعي تمهيدا لتصدير المانجو المصرية للأسواق الماليزية

MENAFN - Al-Borsa News) قام وفد ماليزي بزيارة الحجر الزراعي المصري، وذلك لمراجعة إجراءات الصحة النباتية، تمهيدا لتصدير المانجو المصرية إلى الأسواق الماليزية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

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واطلع الوفد الماليزي، خلال الزيارة، على نظم الفحص والرقابة الحجرية، حيث عرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور محمد المنسي الإجراءات المتخذة من الحجر الزراعي.

وتوجه الوفد لزيارة إحدى محطات التعبئة للمانجو، فيما من المقرر أن يستكمل الوفد باقي أيام الزيارات إلى مزارع ومحطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي، وذلك لوضع ضوابط الصحة النباتية في نهاية الزيارة لتصدير المانجو الطازجة من مصر إلى ماليزيا.

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