241 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى قنا

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- Al-Borsa News) قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا ، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل 4 آلاف و355 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 241 مليونا و121 ألفا و813 جنيها من خلال الجهاز.
يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين.
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وأضاف العماري، في بيان، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 44 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 74 مليونا و181 ألفا و428 جنيها، وفرت 791 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 4 آلاف و311 مشروعا بتمويل قدره 166 مليونا و940 ألفا و385 جنيها، وفرت 10 آلاف و 583 فرصة عمل.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108679358
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