241 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى قنا

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا ، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل 4 آلاف و355 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 241 مليونا و121 ألفا و813 جنيها من خلال الجهاز.

يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين.

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وأضاف العماري، في بيان، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 44 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 74 مليونا و181 ألفا و428 جنيها، وفرت 791 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 4 آلاف و311 مشروعا بتمويل قدره 166 مليونا و940 ألفا و385 جنيها، وفرت 10 آلاف و 583 فرصة عمل.

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