باركليز: المملكة المتحدة بحاجة لتقديم مزايا ضريبية من أجل إنعاش بورصة لندن

MENAFN - Al-Borsa News) قال بنك“باركليز” الإثنين، إن المملكة المتحدة يجب أن تقدم إعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل إدراجها إلى بورصة لندن الرئيسية كوسيلة لإحياء سوق الأسهم البريطاني المتعثر.

وأوصى الحكومة البريطانية بتشجيع المزيد من الشركات على إدراجها من الأسواق الصغيرة في البلاد إلى السوق الرئيسي، من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية المقدمة للشركات المدرجة في سوقي“أيم- AIM” و”أسكويث جروث- Asquith Growth”.

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وعانت بورصة لندن في السنوات الأخيرة من سلسلة من انسحاب الشركات البارزة وندرة العروض العامة الأولية، ما أدى إلى مخاوف واسعة النطاق من دخول السوق الرئيسي في حالة انكماش وتدهور.

وأشار“باركليز” في تقرير إلى أنه من الشائع جدًا في اليابان والسويد أن تنتقل الشركات من البورصات الصغيرة الناشئة إلى الأسواق الرئيسية، فيما يستخدم عدد قليل نسبيًا من الشركات الأسواق الصغيرة في المملكة المتحدة كنقطة تحول إلى بورصة لندن.

وتابع أنه يجب تحفيز المزيد من التحول من خلال التنازل عن ضريبة الدمغة البالغة 0.5% على معاملات الأسهم في الشركات المدرجة في بورصة لندن، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تتراوح بين 0.2% و0.7% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبريطانيا.

كما ينبغي توسيع نطاق الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة للشركات المدرجة في الأسواق الناشئة في بريطانيا، عند تحولها إلى بورصة لندن، بحسب“باركليز”.

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