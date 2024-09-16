باركليز: المملكة المتحدة بحاجة لتقديم مزايا ضريبية من أجل إنعاش بورصة لندن

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال بنك“باركليز” الإثنين، إن المملكة المتحدة يجب أن تقدم إعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل إدراجها إلى بورصة لندن الرئيسية كوسيلة لإحياء سوق الأسهم البريطاني المتعثر.
وأوصى الحكومة البريطانية بتشجيع المزيد من الشركات على نقل إدراجها من الأسواق الصغيرة في البلاد إلى السوق الرئيسي، من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية المقدمة للشركات المدرجة في سوقي“أيم- AIM” و”أسكويث جروث- Asquith Growth”.
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وعانت بورصة لندن في السنوات الأخيرة من سلسلة من انسحاب الشركات البارزة وندرة العروض العامة الأولية، ما أدى إلى مخاوف واسعة النطاق من دخول السوق الرئيسي في حالة انكماش وتدهور.
وأشار“باركليز” في تقرير إلى أنه من الشائع جدًا في اليابان والسويد أن تنتقل الشركات من البورصات الصغيرة الناشئة إلى الأسواق الرئيسية، فيما يستخدم عدد قليل نسبيًا من الشركات الأسواق الصغيرة في المملكة المتحدة كنقطة تحول إلى بورصة لندن.
وتابع أنه يجب تحفيز المزيد من التحول من خلال التنازل عن ضريبة الدمغة البالغة 0.5% على معاملات الأسهم في الشركات المدرجة في بورصة لندن، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تتراوح بين 0.2% و0.7% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبريطانيا.
كما ينبغي توسيع نطاق الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة للشركات المدرجة في الأسواق الناشئة في بريطانيا، عند تحولها إلى بورصة لندن، بحسب“باركليز”.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108679357
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