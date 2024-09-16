البنك الدولي يدعم الإكوادور بقرض 100 مليون دولار لتحسين الطرق الريفية

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض جديد يبلغ 100 مليون دولار لدعم تحسين الطرق الريفية في مقاطعة جواياس في الإكوادور.

ووفقا لبيان صادر عن البنك الدولي، يمول القرض تصميم وإدارة وتنفيذ أعمال إعادة تأهيل سبعة طرق وبناء وتحسين ثمانية جسور في المناطق الريفية، كما سيركز على بناء القدرات لتعزيز التخطيط والصيانة للبنية التحتية للنقل الريفي.

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وقالت محافظة مقاطعة جواياس مارسيلا أجويناجا إن المقاطعة الساحلية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الإكوادور، تلعب دورًا رئيسيًا في نمو وتطور البلاد، حيث تمثل 30.92 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، أي ما يعادل 34.317.146 دولارًا أمريكيًا.

وأضافت أن المشروع يتضمن العديد من أعمال البنية التحتية للطرق التي من شأنها تعزيز الاتصال وخلق فرص العمل وتحسين السلامة على الطرق في المقاطعة.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 24 ألف مستخدم يوميًا، غالبيتهم من سكان الريف في جواياس، التي تضم أعلى تركيز للأسر الضعيفة ومنخفضة الدخل في المقاطعة، إضافة إلى ذلك، سيقلل المشروع من أوقات التنقلات؛ ويجعل البنية التحتية أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ؛ ويقلل من الوفيات على الطرق.

ومن جانبه، قال مدير البنك الدولي لبوليفيا وتشيلي والإكوادور وبيرو عصام أبو سليمان،“إن الاتصال الجيد داخل الريف يخلق فرصًا لمزيد من الوصول إلى فرص العمل والتعليم والخدمات في المناطق الأكثر ضعفًا”، مضيفا أن هذا المشروع يمثل إضافة إلى دعم البنك الدولي للبلاد للمساهمة في التنمية المرنة والشاملة.

وبسبب موقعها المميز، تلعب مقاطعة جواياس دورًا مهمًا في تسهيل التجارة الدولية وربط الإكوادور بالأسواق العالمية، إلا أن الظواهر الطبيعية مثل هطول الأمطار الغزيرة والزلازل تهدد الاتصالات مع المقاطعة، فعلى سبيل المثال، تسببت الأمطار الغزيرة خلال شتاء 2022-2023 في إتلاف شبكة الطرق في المقاطعة، مما أثر على التجارة ورفاهية السكان، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، سيعمل المشروع على زيادة المرونة والسلامة على الطرق.

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