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وزير الاستثمار يبحث مع مسئولين سعوديين تعزيز التعاون الاقتصادي

9/16/2024 2:53:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسئولين السعوديين، وذلك في إطار مشاركته ضمن الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية.

وبحث الخطيب مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفاتح فرص التعاون الاستثماري المشترك والتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر.

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كما عقد الوزير اجتماعا مع الدكتور هشام الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية بحثا خلاله استحداث آلية للاعتماد المتبادل للشركات لتسهيل عملية التجارة بين البلدين، كما ناقش الاجتماع بعض الإجراءات الجديدة المطبقة من قبل هيئة الغذاء السعودية على الصادرات المصرية من اللحوم، كما تناول اللقاء بحث كيفية الاستفادة من التجربة السعودية فيما يتعلق بتقليل فترة الإفراج عن الشحنات وهو ما أسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب السلع وعمليات الإفراج عن البضائع.

والتقى الوزير أيضا رعد حسان نائب رئيس شركة أكوا باور السعودية، والتي تعد إحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط في مجال حلول الطاقة وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لبحث مشروع الشركة الجديد في مصر بتكلفة استثمارية تقريبية تبلغ 1.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن حجم المحفظة الاستثمارية للشركة في السعودية ومختلف دول العالم تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات،وعلى سبيل المثال في دولة أوزبكستان وحدها 15 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN16092024000202011048ID1108679355

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