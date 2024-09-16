30 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية فى عمان خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية في سلطنة عمان المخصصة لهذا الأسبوع 30 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.654 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.640 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 50839ر4%، ومتوسط العائد 52404ر4%.

وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوما مبلغا قدره 2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.770 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.770 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 93352ر4%، ومتوسط العائد 99495ر4%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

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كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوما مبلغاً قدره 22.7 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.584 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.565 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 84583ر4%، ومتوسط العائد 96582ر5%.

وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50%.

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