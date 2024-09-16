30 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية فى عمان خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية في سلطنة عمان المخصصة لهذا الأسبوع 30 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.654 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.640 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 50839ر4%، ومتوسط العائد 52404ر4%.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوما مبلغا قدره 2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.770 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.770 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 93352ر4%، ومتوسط العائد 99495ر4%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
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كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوما مبلغاً قدره 22.7 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.584 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.565 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 84583ر4%، ومتوسط العائد 96582ر5%.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50%.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108679354
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