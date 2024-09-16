التنمية المحلية: تنفيذ عدة إجراءات للتسهيل على المواطنين في التصالح بجميع المحافظات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .

جاء ذلك خلال اطلاع وزيرة التنمية المحلية، اليوم على تقرير حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات؛ لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل علي المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

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وأضافت الدكتورة منال عوض أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع نوفمبر القادم.

وأوضحت أن التوجيهات التي تم إصدارها تسهيلًا على المواطنين تضمنت إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

وأوضحت أنه تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة، لافتًا إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين؛ تيسيرًا عليهم.

وتابعت أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح، تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

وشددت على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.

ونوهت بأنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.

ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية ، بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.

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