ماونتن فيو تطرح 3 مشروعات جديدة خلال 2025 بمبيعات 140 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو ، إن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات عقارية جديدة فى الساحل الشمالى، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، خلال العام المقبل بإجمالى مبيعات تعاقدية 140 مليار جنيه.

وأضاف سليمان لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى المصرى من خلال طرح مشروعات جديدة بعدد من المناطق.

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وأوضح أن الشركة لديها حجم محفظة أراضٍ كبير يمكنها من التوسع، حيث تستعد لطرح مشروع فى الساحل الشمالى على مساحة 1200 فدان تقريبًا، كما تمتلك قطعة أرض أخرى بمنطقة سيدى عبدالرحمن على مساحة 900 فدان.

وقال سليمان، إن“ماونتن فيو” تستهدف طرح مشروع عمرانى متكامل بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 700 فدان.

وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق أولى مشروعاتها بالسوق السعودى بمدينة الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات.

وأوضح سليمان، أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل، بإجمالى مبيعات مستهدفة 2 مليار ريال سعودى، موضحًا أن التمويلات المقرر توجيهها للمشروع موزعة بين شركاء المشروع.

وقال إن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق السعودى فى الوقت الحالى، ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، لافتاً إلى أنها ستكون بنظام الشراكة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص السعودى.