ماونتن فيو تطرح 3 مشروعات جديدة خلال 2025 بمبيعات 140 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو ، إن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات عقارية جديدة فى الساحل الشمالى، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، خلال العام المقبل بإجمالى مبيعات تعاقدية 140 مليار جنيه.
وأضاف سليمان لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى المصرى من خلال طرح مشروعات جديدة بعدد من المناطق.
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وأوضح أن الشركة لديها حجم محفظة أراضٍ كبير يمكنها من التوسع، حيث تستعد لطرح مشروع فى الساحل الشمالى على مساحة 1200 فدان تقريبًا، كما تمتلك قطعة أرض أخرى بمنطقة سيدى عبدالرحمن على مساحة 900 فدان.
وقال سليمان، إن“ماونتن فيو” تستهدف طرح مشروع عمرانى متكامل بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 700 فدان.
وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق أولى مشروعاتها بالسوق السعودى بمدينة الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات.
وأوضح سليمان، أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل، بإجمالى مبيعات مستهدفة 2 مليار ريال سعودى، موضحًا أن التمويلات المقرر توجيهها للمشروع موزعة بين شركاء المشروع.
وقال إن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق السعودى فى الوقت الحالى، ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، لافتاً إلى أنها ستكون بنظام الشراكة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص السعودى.
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