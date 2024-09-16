Monday, 16 September 2024 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماونتن فيو تطرح 3 مشروعات جديدة خلال 2025 بمبيعات 140 مليار جنيه

9/16/2024 2:53:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو ، إن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات عقارية جديدة فى الساحل الشمالى، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، خلال العام المقبل بإجمالى مبيعات تعاقدية 140 مليار جنيه.

وأضاف سليمان لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى المصرى من خلال طرح مشروعات جديدة بعدد من المناطق.

موضوعات متعلقة “القابضة للأدوية” تتلقى 5 عروض لإدارة طرح“سيد” و”مصر للمستحضرات” الضرائب: 105% نموًا فى الملفات الضريبية الجديدة أول 8 أشهر من 2024 “سيرا” تنهى إصدار السندات المستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه الشهر المقبل

وأوضح أن الشركة لديها حجم محفظة أراضٍ كبير يمكنها من التوسع، حيث تستعد لطرح مشروع فى الساحل الشمالى على مساحة 1200 فدان تقريبًا، كما تمتلك قطعة أرض أخرى بمنطقة سيدى عبدالرحمن على مساحة 900 فدان.

وقال سليمان، إن“ماونتن فيو” تستهدف طرح مشروع عمرانى متكامل بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 700 فدان.

وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق أولى مشروعاتها بالسوق السعودى بمدينة الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات.

وأوضح سليمان، أن المشروع بنشاط عمرانى متكامل، بإجمالى مبيعات مستهدفة 2 مليار ريال سعودى، موضحًا أن التمويلات المقرر توجيهها للمشروع موزعة بين شركاء المشروع.

وقال إن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق السعودى فى الوقت الحالى، ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، لافتاً إلى أنها ستكون بنظام الشراكة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص السعودى.

MENAFN16092024000202011048ID1108679350

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث