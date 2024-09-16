الجزائر: 5 بنوك تطلق الدفع الإلكتروني عبر المحمول في أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت مديرة تجمع النقد الآلي في الجزائر ، آسيا بن شابلة كيروش، اعتزام خمسة بنوك إطلاق خدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول باستخدام رمز الاستجابة السريعة، اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وأوضحت آسيا – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية (واج) أنه ابتداء من أكتوبر المقبل سيتمكن عملاء خمسة بنوك من إجراء عمليات الدفع عبر المحمول من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة، مؤكدة أهمية هذه التقنية السريعة والعملية في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني.
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ويعتمد هذا النوع من الدفع غير المرتبط بالبطاقات، على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة“QR code” الخاص بالتاجر، مما يمكن العميل من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آلي.
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