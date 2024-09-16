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الجزائر: 5 بنوك تطلق الدفع الإلكتروني عبر المحمول في أكتوبر المقبل

9/16/2024 2:53:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مديرة تجمع النقد الآلي في الجزائر ، آسيا بن شابلة كيروش، اعتزام خمسة بنوك إطلاق خدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول باستخدام رمز الاستجابة السريعة، اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وأوضحت آسيا – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية (واج) أنه ابتداء من أكتوبر المقبل سيتمكن عملاء خمسة بنوك من إجراء عمليات الدفع عبر المحمول من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة، مؤكدة أهمية هذه التقنية السريعة والعملية في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني.

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ويعتمد هذا النوع من الدفع غير المرتبط بالبطاقات، على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة“QR code” الخاص بالتاجر، مما يمكن العميل من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آلي.

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