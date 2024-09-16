بنك التسويات الدولية: النظام المالي معرض لاضطرابات جديدة بسبب الكاري تريد

MENAFN - Al-Borsa News) حذر بنك التسويات الدولية من أن النظام المالي العالمي لتكرار نوبات التقلب مثل تلك التي اجتاحت الأسواق في أوائل أغسطس، عندما انهارت استراتيجية“الكاري تريد” أو“التداول بالفائدة” ذات الشعبية الواسعة لدى صناديق التحوط.

وقال بنك التسويات الدولية في تقرير نُشر الإثنين، إنه مع سحب البنوك المركزية في أنحاء العالم للسيولة، سيضطر المستثمرون إلى تقليل الرافعة المالية ومراجعة استراتيجيات المخاطرة، مضيفًا أن تصفية مراكز“الكاري تريد” هو أحدث مثال على العواقب المحتملة لهذا التحول.

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وذكر“كلاوديو بوريو” رئيس قسم النقد والاقتصاد في بنك التسويات الدولية خلال مؤتمر صحفي اليوم:“لا ينبغي لنا أن نكون تحت أي وهم، وهذه ليست أول ولن تكون آخر اضطرابات في الأسواق”.

وتابع:“هذا جزء من الصورة الأكبر لأعراض الانسحاب الحتمية التي تعاني منها الأسواق مع انتقالها بعيدًا عن الفترة غير العادية من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل استثنائي والسيولة الوفيرة”.

وأشار البنك إلى أنه يتطلع لتحسين طريقة تتبعه لصفقات“الكاري تريد”، من أجل الحصول على قراءة أفضل لنقاط الضعف في السوق، حيث تفتقر المعلومات المتعلقة بمشتقات النقد الأجنبي في الوقت الحالي إلى الوضوح بشأن الغرض المحدد لكل صفقة.

ويعمل بنك التسويات الدولية مع البنوك المركزية لجمع بيانات إضافية عن المعاملات، ومن بين التحديات الحالية؛ استخدام المستثمرين مشتقات النقد الأجنبي سواء في صفقات الفائدة المضاربة أو لأغراض التحوط وإدارة السيولة، مما يجعل من الصعب تقييم النشاط الإجمالي.

من جانبه، قال“هيون سونغ شين”، المستشار الاقتصادي ورئيس قسم الأبحاث في بنك التسويات الدولية خلال المؤتمر:“نحن بحاجة إلى مراقبة المخاطر المحتملة التي تتراكم، فالظروف المالية تشكل أهمية بالغة لإدارة السياسة النقدية، وهذا يشكل أهمية بالغة بالنسبة للبنوك المركزية”.

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