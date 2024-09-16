ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية فى مصر كمرحلة أولى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، عن قيامه بتوجيه“صندوق الاستثمارات العامة السعودى” للقيام بضخ استثمارات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالتطور الكبير الحاصل فى المملكة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، مُثمنًا ما شهدته المملكة من تطور وتنوع كبير فى مجال العمران والتنمية بوجه عام، واصفًا ما يحدث فى المملكة بأنه تطور غير مسبوق.

وأكد أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزارى المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين فى شتى المجالات، ومُرحبًا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.

وأوضح مدبولى أن الحكومة المصرية نجحت فى إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التى تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها فى هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائى مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.

وأشاد مدبولى بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة“أكوا باور” السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم الذى تلعبه العمالة المصرية فى النهضة الحالية التى تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد فى الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعلن ولى العهد السعودى عن قيامه بتوجيه“صندوق الاستثمارات العامة” السعودى للقيام بضخ استثمارات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.

وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودى فى مصر.

كما أكد أهمية الربط الكهربائى بين مصر والمملكة، معربا فى هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.