انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب قرارات الفيدرالي وبنك إنجلترا

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات
الإثنين، مع تأهب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المرتقبة هذا الأسبوع خلال اجتماعي بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.20% إلى 514.94 نقطة، بضغط من تراجع قطاع التكنولوجيا الذي خسر 1.25%.
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واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8278 نقطة، فيما هبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.40% إلى 18628 نقطة، وتراجع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.20% إلى 7449 نقطة.
وفي حين أصبح من المؤكد تقريبًا أن الفيدرالي سيخفض الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع، يراقب المستثمرون عن كثب حجم الخفض الذي سيقرره، وسط آمال عريضة بأن يخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا أيضًا الخميس المقبل لاتخاذ أحدث قرار بشأن السياسة النقدية، مع انقسام الأسواق حاليًا حول ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في شهرين أم لا.
خلال اجتماعه الخميس الماضي، خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات، وقالت رئيسته“كريستين لاجارد” إن صناع السياسة منفتحون على خفض جديد في أكتوبر.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108679346
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