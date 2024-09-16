انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب قرارات الفيدرالي وبنك إنجلترا

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في الإثنين، مع تأهب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية المرتقبة هذا الأسبوع خلال اجتماعي بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.20% إلى 514.94 نقطة، بضغط من تراجع قطاع التكنولوجيا الذي خسر 1.25%.

موضوعات“بي بي” تعتزم بيع أعمالها لطاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة كيف تُكمل اليابان ثورتها في عالم الأعمال؟ بنك التسويات الدولية: النظام المالي لاضطرابات جديدة بسبب الكاري تريد

واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8278 نقطة، فيما هبط مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.40% إلى 18628 نقطة، وتراجع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.20% إلى 7449 نقطة.

وفي حين أصبح من المؤكد تقريبًا أن الفيدرالي سيخفض الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع، يراقب المستثمرون عن كثب حجم الخفض الذي سيقرره، وسط آمال عريضة بأن يخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا أيضًا الخميس المقبل لاتخاذ أحدث قرار بشأن السياسة النقدية، مع انقسام الأسواق حاليًا حول ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في شهرين أم لا.

خلال اجتماعه الخميس الماضي، خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات، وقالت رئيسته“كريستين لاجارد” إن صناع السياسة منفتحون على خفض جديد في أكتوبر.

المصدر: