كيف تُكمل اليابان ثورتها في عالم الأعمال؟

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت الرأسمالية التي ترتكز على مصالح المساهمين عقدًا مليئًا بالتحديات، حيث أصبحت الشركات الكبرى حول العالم تتعامل مع أهداف اجتماعية وبيئية وأمنية تفرضها الحكومات، وهي أهداف تتجاوز الهدف التقليدي لتحقيق الأرباح.

لكن، على العكس من ذلك، أصبحت الشركات اليابانية المدرجة في أكثر ترحيبًا بالمساهمين، فقد أطلقت إصلاحات الحوكمة التي بدأت بعد تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء في عام 2012، العنان لتحولات كبيرة، حيث تم القضاء على العديد من الممارسات القديمة التي كانت تعيق تقدم الاقتصاد الياباني .

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ونتيجة لهذه الإصلاحات، شهد الاقتصاد الياباني الذي كان راكدًا لفترة طويلة انتعاشًا ملحوظًا.

ثمار الإصلاحات الاقتصادية

من ثمار هذه الإصلاحات، ارتفع النشاط الاستثماري وعمليات الدمج بشكل لافت.

في عام 2023، وصلت عمليات إعادة شراء الأسهم إلى مستويات قياسية، حيث تعهدت الشركات اليابانية بإعادة شراء أسهم بقيمة تتجاوز 12 تريليون ين“أي ما يعادل 85 مليار دولار” خلال عام 2024، بزيادة 25% عن العام السابق.

ولاحظ المستثمرون الأجانب هذه الديناميكية الجديدة، فمنذ بداية العام وحتى أغسطس، بلغت مشترياتهم من الأسهم اليابانية 4.7 تريليون ين، أي حوالي 33 مليار دولار.

ولم يغب عن المشهد المستثمر الشهير وارن بافيت، الذي استثمر في أسهم شركات يابانية ذات قيمة منخفضة نسبيًا.

رغم هذه النجاحات، لا يزال أمام اليابان الكثير لتحسينه، لا سيما في مجال الاستغلال الأمثل لرأس المال.

التحدي الحالي يتمثل في أن القادة اليابانيين يتصرفون كما لو أن المهمة قد اكتملت، بينما تم ترك إصلاحات الحوكمة في أيدي البيروقراطيين، ولم تعد على رأس الأولويات السياسية.

أفضل دليل على أن الإصلاحات لم تكتمل بعد هو التقييمات المتدنية للشركات اليابانية، فمعدل السعر إلى القيمة الدفترية للشركات المدرجة لا يتجاوز 1.5، في حين أن نظيرتها الأمريكية تقيم بما يعادل خمسة أضعاف أصولها.

وتحتفظ الشركات اليابانية غير المالية بمبلغ ضخم يصل إلى 372 تريليون ين“أي ما يعادل 2.6 تريليون دولار” من السيولة والودائع المصرفية، وهي زيادة بنسبة 82% منذ عام 2012، ما يعكس اعتماد العديد من المديرين التنفيذيين على نجاحاتهم السابقة دون السعي إلى المزيد من التقدم.

تغييرات تُحسن الأوضاع

ومع ذلك، هناك بعض التغييرات السهلة التي يمكن أن تساهم في تحسين الوضع.

فقد اقترح“نيكولاس بينيس”، المحامي السابق وأحد مهندسي الإصلاحات الأخيرة، مجموعة من التدابير، من بينها إمكانية تحسين أداء المديرين الجدد من خلال تدريبهم على المهارات المالية والقانونية، بتكلفة منخفضة بالنسبة للشركات.

إضافة إلى ذلك، قد يسهل جعل الوثائق الرسمية قابلة للقراءة الآلية عمل المحللين والمستثمرين عند مقارنة الشركات، كما يمكن للمستثمرين الأجانب ترجمة هذه الوثائق إلى لغاتهم بسهولة أكبر.

من ناحية أخرى، هناك حاجة إلى تغييرات أكثر جرأة، فقد يكون بيع بعض الشركات اليابانية الشهيرة إلى مستثمرين أجانب قادرين على إدارتها بشكل أفضل خطوة ضرورية.

على سبيل المثال، تحاول شركة“أليمونتيشن كوش-تارد” الكندية العملاقة الاستحواذ على شركة“سفن آند آي هولدينجز”، المالكة لسلسلة متاجر“7-إليفن”.

وبالرغم من أن“سفن آند آي” رفضت العرض الأول الذي قدمته“كوش-تارد” بقيمة 38.5 مليار دولار، فإن إنجاح مثل هذه الصفقات قد يكون أمرًا ضروريًا.

من جهة أخرى، قد تستنتج بعض الشركات أن الاستثمارات غير المنتجة في اليابان يجب التخلي عنها، وهو ما يعني تسريح عدد من العمال.

فعلى سبيل المثال، أعلنت شركتا“توشيبا” و”أومرون”، وهما شركتان يابانيتان للإلكترونيات، عن تسريح آلاف الموظفين هذا العام.

ولا شك أن إدارة هذا التغيير وتوضيح ضرورته للجمهور تتطلب قيادة سياسية، لكن للأسف، يفتقر الساسة اليابانيون إلى الحماس اللازم لإجراء مزيداً من الإصلاحات الجديدة.

يأتي الدافع للتغيير اليوم من بورصة طوكيو للأوراق المالية، التي تطالب الشركات المدرجة بشرح كيفية رفع تقييماتها.

إضافة إلى ذلك، هناك ضغوط من الهيئات البيروقراطية مثل وكالة الخدمات المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، اللتين زادتا من متطلبات الحوكمة على الشركات والمستثمرين المؤسسيين.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، بالكاد يتطرق المرشحون المحتملون لقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي -الذي حكم اليابان لفترات طويلة- إلى موضوع إصلاح الحوكمة.

مستقبل الإصلاحات

إذا لم يتمكن الساسة اليابانيون من استعادة بعض من حماسة الإصلاحات التي قادها شينزو آبي، فإن الأمل ضئيل في إجراء إصلاحات أكثر صعوبة، مثل جعل سوق العمل الياباني أكثر مرونة.

وإذا لم تتمكن الشركات اليابانية من استخدام رأس المال بشكل أكثر كفاءة، فستواجه البلاد تحديات كبيرة، خاصة مع تقدم المجتمع في السن، إذ يشكل الأفراد فوق سن 65 حوالي 30% من سكان اليابان، وهي أعلى نسبة في العالم.

في الوقت نفسه، تزداد التهديدات الأمنية من الصين، ما دفع اليابان إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 27% العام الماضي، ومن المتوقع أن تزيده بنسبة 17% هذا العام.

تعزيز الاقتصاد لمواكبة هذه الاحتياجات أمر حيوي، ولا يمكن ترك هذه المهمة العاجلة في يد البيروقراطيين وحدهم.