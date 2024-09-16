رئيس آى فريندز سبورت: مصر تستورد منتجات رياضية بقيمة 415 مليون دولار سنويًا

قال عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة“آى فريندز سبورت“، إن فاتورة استيراد مصر من المنتجات الرياضية تقدر سنويًا بحوالى 415 مليون دولار، وتشمل الملابس، والأحذية، والكرات، وتجهيزات الملاعب بدون النجيلة التى بدأت مصر بتصنيعها محليًا قبل سنوات.

وأضاف مصطفى، فى حوار لـ”البورصة”، أن صادرات مصر من المنتجات الرياضية لم تتجاوز 5 ملايين دولار عام 2022، وفق تقرير نشرته منظمة التجارة العالمية وهو الأحدث حتى الآن.

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وأوضح أن صادرات مصر الرياضية متواضعة جدًا رغم تزايد الطلب على الأدوات الرياضية عالميًا، بسبب تغير ثقافة المواطنين وإقبالهم على ممارسة الرياضة.

وقال إن حجم صادرات الصين من المنتجات الرياضية سنويًا يصل إلى 104 مليارات دولار، بينما دولة فيتنام تتجاوز صادراتها حاجز الـ4.5 مليار دولار، فى حين تصل صادرات باكستان إلى 500 مليون دولار، بحسب أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية عام 2022.

وأضاف مصطفى، أن شريحة كبيرة من المواطنين تغير وعيه بأهمية الصحة واللياقة البدنية بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة النجوم الرياضيين واتخاذهم مثل أعلى لكثير من الشباب.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى إنشاء مدينة صناعية رياضية متخصصة فى توطين المنتجات المستوردة، ما يدعم توجه الدولة نحو ترشيد فاتورة الاستيراد وبالتالى يتراجع الطلب على العملة الصعبة.

وقال إن تلك المدينة قد تساهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتصنيع المنتجات الرياضية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تعتبر الصين وفيتنام المورد الرئيسى لجميع الأسواق العربية والأفريقية.

وأضاف أن مصر تستورد أكثر من 600 منتج رياضى مختلف من الخارج، واعتمادنا على الاستيراد يشكل ضغطًا على العملة الصعبة ويحد من فرص نمو الصناعة المحلية فى المجال الرياضى.

ووافق مجلس الوزراء، قبل عامين، على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة“فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية وكرة القدم، على قطعة أرض مساحتها 25 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

وتستهدف الشركة إنتاج وتصنيع جميع مستلزمات الألعاب الرياضية، وتخزين الكيماويات اللازمة لصناعة الملابس الرياضية والكرات للعلامات التجارية العالمية، حيث ستضم المنطقة الحرة 3 مصانع لكل من كرات القدم، والأحذية، والملابس الرياضية، ومخزناً للكيماويات، برأسمال قدره 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 22 مليون دولار، وعدد عمالة يصل لنحو 800 عامل، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة“آى فريندز سبورت”، أن سوق المنتجات الرياضية العالمى ضخم وأنظار المستثمرين حول العالم تتجه لدخول هذا السوق الواعد وعلى مصر مواكبة التطورات العالمية فى هذا القطاع المهم.

وأشار إلى أن إنتاج العالم سنويًا من المنتجات الرياضية يقدر بحوالى 2.3 تريليون دولار، والقيمة تزداد سنويًا بنسب تتراوح بين 5 و6% نتيجة اهتمام المواطنين حول العالم بالرياضة.

وقال إن انخفاض أجور العمالة المصرية مقارنة بدول مثل فيتنام والصين وحتى الدول العربية المجاورة لمصر، دافع قوى لدخول مستثمرين عالميين إلى السوق المصرى والاستثمار فى صناعة المنتجات الرياضية.

وأضاف أن إقامة مدينة رياضية فى مصر يتطلب توفير حوافز لجذب المستثمرين العالميين، وعلينا دراسة تجربة فيتنام وباكستان الذين استطاعا إنشاء مدن رياضية باتت تنافس عالميًا حاليًا.

ورشح مصطفى محافظتى بنى سويف وسوهاج لإقامة مدينة صناعات رياضية فى إحداهما نظرًا لوفرة العمالة، وموقعهما الجغرافى القريب من الموانئ الجافة التى تسهل الوصول إلى دول أفريقيا.

واقترح تخصيص مساحة مبدئية تصل إلى مليون متر مربع، متوقعًا أن تحول المدينة مصر من مستهلك كبير للمنتجات الرياضية إلى منتج قوى عربيًا وأفريقيا.

وقال إن شركة“آى فريندز سبورت” قادرة على التواصل مع شركات عالمية كبرى مثل أديداس ونايك، للاستثمار فى مدينة صناعة المنتجات الرياضية، بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار أيضًا على مستثمرين عرب وأجانب.

واقترح فى حال موافقة الحكومة على إنشاء المدينة، استخدام شهرة النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى فى الترويج للمدينة فى المحافل الدولية وهذا الأمر سيساعد فى جذب استثمارات ضخمة وبشكل سريع أيضًا.

وأوضح أن مصر شهدت مؤخرًا تطوراً فى صناعة النجيل الصناعى، حيث تم إنشاء 4 مصانع، اثنان منها شركات ألمانية، بما فيها أكبر شركة عالمية فى هذا المجال.

وأشار مصطفى إلى أنه رغم هذا التقدم، فإن الإنتاج المحلى لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد فى السوق المصرى.