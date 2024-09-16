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سيرا تنهى إصدار السندات المستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه الشهر المقبل

9/16/2024 2:53:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة سيرا لخدمات التعليم بصدد إتمام الإصدار الأخير من سندات توريق الحقوق المستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه مطلع الشهر المقبل.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الإصدار يأتى ضمن برنامج متعدد الإصدارات، بغرض تمويل جزء من التوسعات التى تعتزم الشركة تنفيذها وعلى رأسها افتتاح المرحلة الأولى من جامعة ساكسونى البالغ استثماراتها نحو مليار جنيه، ومن المقرر افتتاح 4 كليات بتلك المرحلة وهى: التمريض والصحة العامة، وتكنولوجيا السيارات، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، واللوجستيات.

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وتسعى شركة“سيرا” أيضًا لاستكمال مدرسة أسيوط خلال العام الجارى، إلى جانب استكمال جامعة أسيوط التى يبلغ عدد كلياتها حاليًا نحو 11 كلية، وافتتاح المرحلة الأولى من جامعة دمياط بحلول العام الدراسى 2025.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تدرس إصدارًا جديدًا من سندات توريق الحقوق المستقبلية جارى العمل على تحديد قيمته، إلى جانب حصولها على قرض من البنك الأهلى خلال الأيام الماضية بقيمة 600 مليون جنيه لاستكمال باقى المرحلة الأولى من جامعة ساكسونى.

وقالت إن صفقة استحواذ سوشيال إمباكت على أسهم شركة سيرا ينتظر عددًا من الموافقات الداخلية والتنظيمية وعلى رأسها موافقة جهاز حماية المنافسة.

وفى مايو من العام الماضى، وقعت شركة سوشيال إمباكت كابيتال، المساهم الرئيسى فى شركة سيرا للتعليم، المقيدة فى البورصة المصرية، اتفاقية مشروطة تكتتب من خلالها الشركة السعودية المصرية للاستثمار فى أسهم جديدة تصدرها شركة سوشيال إمباكت.

وتتضمن الاتفاقية تمويل عملية الاستحواذ ليصل إجمالى نسبة مساهمة شركة سوشيال إمباكت كابيتال ما بين 75% و100% من أسهم شركة سيرا للتعليم، بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد.

ويتمثل الهدف النهائى من الاتفاقية فى شطب أسهم شركة سيرا للتعليم من البورصة المصرية، والإسهام فى تحويلها بعد ذلك إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة فى قطاع التعليم.

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