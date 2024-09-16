سيرا تنهى إصدار السندات المستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة سيرا لخدمات التعليم
بصدد إتمام الإصدار الأخير من سندات توريق الحقوق المستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه مطلع الشهر المقبل.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الإصدار يأتى ضمن برنامج متعدد الإصدارات، بغرض تمويل جزء من التوسعات التى تعتزم الشركة تنفيذها وعلى رأسها افتتاح المرحلة الأولى من جامعة ساكسونى البالغ استثماراتها نحو مليار جنيه، ومن المقرر افتتاح 4 كليات بتلك المرحلة وهى: التمريض والصحة العامة، وتكنولوجيا السيارات، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، واللوجستيات.
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وتسعى شركة“سيرا” أيضًا لاستكمال مدرسة أسيوط خلال العام الجارى، إلى جانب استكمال جامعة أسيوط التى يبلغ عدد كلياتها حاليًا نحو 11 كلية، وافتتاح المرحلة الأولى من جامعة دمياط بحلول العام الدراسى 2025.
وأوضحت المصادر، أن الشركة تدرس إصدارًا جديدًا من سندات توريق الحقوق المستقبلية جارى العمل على تحديد قيمته، إلى جانب حصولها على قرض من البنك الأهلى خلال الأيام الماضية بقيمة 600 مليون جنيه لاستكمال باقى المرحلة الأولى من جامعة ساكسونى.
وقالت إن صفقة استحواذ سوشيال إمباكت على أسهم شركة سيرا ينتظر عددًا من الموافقات الداخلية والتنظيمية وعلى رأسها موافقة جهاز حماية المنافسة.
وفى مايو من العام الماضى، وقعت شركة سوشيال إمباكت كابيتال، المساهم الرئيسى فى شركة سيرا للتعليم، المقيدة فى البورصة المصرية، اتفاقية مشروطة تكتتب من خلالها الشركة السعودية المصرية للاستثمار فى أسهم جديدة تصدرها شركة سوشيال إمباكت.
وتتضمن الاتفاقية تمويل عملية الاستحواذ ليصل إجمالى نسبة مساهمة شركة سوشيال إمباكت كابيتال ما بين 75% و100% من أسهم شركة سيرا للتعليم، بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد.
ويتمثل الهدف النهائى من الاتفاقية فى شطب أسهم شركة سيرا للتعليم من البورصة المصرية، والإسهام فى تحويلها بعد ذلك إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة فى قطاع التعليم.
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