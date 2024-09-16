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الضرائب: 105% نموًا فى الملفات الضريبية الجديدة أول 8 أشهر من 2024

9/16/2024 2:53:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عدد الممولين لدى مصلحة الضرائب المصرية خلال أول 8 أشهر من العام الحالى بنسبة 105% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ليصل عددهم إلى أكثر من 400 ألف ممول، بحسب مصادر حكومية.

وأوضحت مصادر حكومية، فى وقت سابق لـ”البورصة”، أن حصيلة الضرائب على الدخل خلال العام المالى الماضى نمت بنحو 26% لتصل إلى 645 مليار جنيه، مقابل 516.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023.

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وقالت المصادر، إن وزارة المالية تستهدف خلال العام المالى الحالى تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، والإسراع فى إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للمنظومة الرسمية، بالإضافة إلى إتمام منظومة ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وفى ضوء حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، أوضحت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك لكافة الأوعية الضريبية“الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح”، وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضًا لالتزاماتهم الضريبية.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه الخطوة تبعث رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمى مفادها أنه بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل انضمامك لمنظومة الاقتصاد الرسمى.

وتستهدف وزارة المالية رفع حصيلتها الضريبية على الدخول والأرباح الرأسمالية خلال العام الحالى بنحو 165.7 مليار جنيه، لتسجل 782.2 مليار جنيه، فيما تستهدف 2.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية عن العام المالى الحالى، لتشكل نحو 77% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة، و11.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

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