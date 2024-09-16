القابضة للأدوية تتلقى 5 عروض لإدارة طرح سيد ومصر للمستحضرات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تلقت الشركة القابضة للأدوية 5 عروض من بنوك استثمار فى السوق المصري لإدارة طرح شركتى“تنمية للصناعات الكيماوية – سيد” و”مصر للمستحضرات الطبية” فى البورصة
المصرية.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن“القابضة للأدوية” تفاضل بين العروض المختلفة لاختيار أحدها قبل نهاية العام الجارى.
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وأوضحت المصادر، أنه فور التعاقد مع بنك الاستثمار سيتم البدء فى إجراءات طرح“سيد” و”مصر للمستحضرات” المرتقب تنفيذها خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأضافت أن طرح الشركتين يأتى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى تسعى الحكومة من خلاله لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال لتطوير قطاع الدواء المصرى لأهميته الاستراتيجية وجاذبيته الاستثمارية انطلاقاً من حجم الأصول، وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات، إلى جانب الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى فى خطة التطوير لتوفير الخبرات الإدارية والتكنولوجية والقدرات التمويلية.
وتضم الشركة القابضة للأدوية 9 شركات تابعة، بينها 5 شركات مدرجة فى البورصة المصرية هى“النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية”، فيما تحتفظ بكامل ملكيتها فى 4 شركات هى“العبوات والمستلزمات الدوائية، والنصر للكيماويات، ومصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد”.
وضمت الحكومة شركتى“سيد” و”مصر للمستحضرات” لقائمة الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه فى فبراير من العام الماضى والذى يضم نحو 32 شركة تم زيادتها إلى 35 شركة فى مرحلة لاحقة.
وتستهدف الحكومة المصرية عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، بحسب تصريحات حكومية سابقة.
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