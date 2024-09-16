القابضة للأدوية تتلقى 5 عروض لإدارة طرح سيد ومصر للمستحضرات

MENAFN - Al-Borsa News) تلقت الشركة القابضة للأدوية 5 عروض من بنوك استثمار فى السوق المصري لإدارة طرح شركتى“تنمية للصناعات الكيماوية – سيد” و”مصر للمستحضرات الطبية” فى المصرية.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن“القابضة للأدوية” تفاضل بين العروض المختلفة لاختيار أحدها قبل نهاية العام الجارى.

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وأوضحت المصادر، أنه فور التعاقد مع بنك الاستثمار سيتم البدء فى إجراءات طرح“سيد” و”مصر للمستحضرات” المرتقب تنفيذها خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضافت أن طرح الشركتين يأتى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى تسعى الحكومة من خلاله لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال لتطوير قطاع الدواء المصرى لأهميته الاستراتيجية وجاذبيته الاستثمارية انطلاقاً من حجم الأصول، وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات، إلى جانب الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى فى خطة التطوير لتوفير الخبرات الإدارية والتكنولوجية والقدرات التمويلية.

وتضم الشركة القابضة للأدوية 9 شركات تابعة، بينها 5 شركات مدرجة فى البورصة المصرية هى“النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية”، فيما تحتفظ بكامل ملكيتها فى 4 شركات هى“العبوات والمستلزمات الدوائية، والنصر للكيماويات، ومصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد”.

وضمت الحكومة شركتى“سيد” و”مصر للمستحضرات” لقائمة الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه فى فبراير من العام الماضى والذى يضم نحو 32 شركة تم زيادتها إلى 35 شركة فى مرحلة لاحقة.

وتستهدف الحكومة المصرية عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، بحسب تصريحات حكومية سابقة.