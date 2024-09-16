بي بي تعتزم بيع أعمالها لطاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة“بي بي” لبيع أعمال طاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط أنشطتها والتركيز على عملياتها للطاقة الشمسية“لايت سورس بي بي- Lightsource BP”.
وقالت الشركة في بيان الإثنين، إنها ستبدأ قريبًا عملية بيع“بي بي ويند إنرجي- BP Wind Energy”، حيث لا تتوافق الوحدة مع خططها لنمو أعمال الطاقة المتجددة في“لايت سورس”، وهو مشروع مشترك للطاقة الشمسية تتوقع الاستحواذ عليه بالكامل قبل نهاية العام.
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وتمتلك“بي بي ويند إنرجي” حصصًا في أصول لطاقة الرياح البرية عبر سبع ولايات أمريكية، وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذه الأصول 1.7 جيجاواط.
ولم تفصح“بي بي” عن أي تفاصيل مالية متعلقة بصفقة البيع المحتملة، لكن وكالة“بلومبرج” وصحيفة“فايننشال تايمز”، أفادتا بأن تقييم الوحدة لن يقل عن ملياري دولار.
وذكرت“بي بي” أن خطوة التخارج هي جزء من استراتيجية أوسع لتبسيط الأعمال وزيادة قيمتها مع تحولها إلى“شركة طاقة متكاملة”.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108679340
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