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بي بي تعتزم بيع أعمالها لطاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة

9/16/2024 2:53:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركة“بي بي” لبيع أعمال طاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط أنشطتها والتركيز على عملياتها للطاقة الشمسية“لايت سورس بي بي- Lightsource BP”.

وقالت الشركة في بيان الإثنين، إنها ستبدأ قريبًا عملية بيع“بي بي ويند إنرجي- BP Wind Energy”، حيث لا تتوافق الوحدة مع خططها لنمو أعمال الطاقة المتجددة في“لايت سورس”، وهو مشروع مشترك للطاقة الشمسية تتوقع الاستحواذ عليه بالكامل قبل نهاية العام.

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وتمتلك“بي بي ويند إنرجي” حصصًا في أصول لطاقة الرياح البرية عبر سبع ولايات أمريكية، وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذه الأصول 1.7 جيجاواط.

ولم تفصح“بي بي” عن أي تفاصيل مالية متعلقة بصفقة البيع المحتملة، لكن وكالة“بلومبرج” وصحيفة“فايننشال تايمز”، أفادتا بأن تقييم الوحدة لن يقل عن ملياري دولار.

وذكرت“بي بي” أن خطوة التخارج هي جزء من استراتيجية أوسع لتبسيط الأعمال وزيادة قيمتها مع تحولها إلى“شركة طاقة متكاملة”.

المصدر:

MENAFN16092024000202011048ID1108679340

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