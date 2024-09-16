توكيلات تستهدف جولة تمويلية بنحو 200 ألف دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“توكيلات”، المتخصصة فى التجارة بين التوكيلات الكبرى وتجار التجزئة، خوض جولة تمويلية بنحو 200 ألف دولار لتطوير الموقع الإلكترونى للشركة والتوسع فى الخطط التسويقية للموقع، بحسب أحمد مرزوق، المؤسس والمدير التنفيذى للشركة.
ويعرض الموقع الإلكترونى“توكيلات” منتجات توكيلات كبرى الشركات، بالإضافة إلى توصيلها لتجار التجزئة، ويتطلب الاشتراك فى الموقع الإلكترونى وتنفيذ عمليات الشراء إدخال بيانات السجل التجارى.
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وقال مرزوق إن متوسط قيمة المبيعات الشهرية من خلال الموقع بلغ نحو 14 مليون جنيه منذ بدء البيع الفعلى فى أبريل الماضى، متوقعًا أن تصل المبيعات الشهرية إلى 550 مليون جنيه بنهاية 2025.
وتستهدف“توكيلات” التوسع خارج مصر فى منتصف العام المقبل، خاصة فى السوقين السعودى والإماراتى، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق“توكيلات” الذى سيصبح ضرورة حتمية. “ستارت آب بلينك”: مناخ أعمال الشركات الناشئة المصرى جاذب للاستثمارات
وأضاف مرزوق أن الموقع يقدم خدماته لجميع محافظات الجمهورية بفضل سهولة التوسع الجغرافى عبر الموقع، مقارنة بالوكلاء التقليديين الذين يعتمد نشاطهم على التنقل الفعلى وتوفير مستودعات لاستيعاب المنتجات وما إلى ذلك.
وتابع:“الشركة تعمل فى الوقت الحالى على الوصول إلى المصنعين المصريين أيضًا لتوصيل منتجاتهم للوكلاء فى السوق الخارجى”.
وقال إن الشركة تستأجر مستودعات تخدم عملياتها الحالية، وتستهدف التوسع فى امتلاك المستودعات والمخازن التى تتناسب مع تعاظم نشاطها.
وأضاف أنه يستهدف عرض المنتجات بأسعار تنافسية والالتزام بخدمات ما بعد البيع مثل الضمان فى حال وجود مشكلة بالمنتج عند التسليم، موضحًا أن هامش ربح الشركة من تنفيذ العمليات يتراوح بين 5% و13%، ويتدرج حسب نوع المنتج وكمية الشحنة.
ومنذ تأسيسه فى أبريل 2023، عرض الموقع نحو 84 منتجًا من توكيلات متنوعة أبرزها“ليجراند”، و”بتشينو”، و”شنايدر إلكتريك”، و”إل جى”، و”أبل”، مع مستهدفات بأن يصل عدد المنتجات المعروضة إلى 4.5 ألف علامة تجارية بنهاية 2025، وارتفاع عدد العملاء إلى 1700 عميل.
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