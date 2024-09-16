توكيلات تستهدف جولة تمويلية بنحو 200 ألف دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“توكيلات”، المتخصصة فى التجارة بين التوكيلات الكبرى وتجار التجزئة، خوض جولة تمويلية بنحو 200 ألف دولار لتطوير الموقع الإلكترونى للشركة والتوسع فى الخطط التسويقية للموقع، بحسب أحمد مرزوق، المؤسس والمدير التنفيذى للشركة.

ويعرض الموقع الإلكترونى“توكيلات” منتجات توكيلات كبرى الشركات، بالإضافة إلى توصيلها لتجار التجزئة، ويتطلب الاشتراك فى الموقع الإلكترونى وتنفيذ عمليات الشراء إدخال بيانات السجل التجارى.

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وقال مرزوق إن متوسط قيمة المبيعات الشهرية من خلال الموقع بلغ نحو 14 مليون جنيه منذ بدء البيع الفعلى فى أبريل الماضى، متوقعًا أن تصل المبيعات الشهرية إلى 550 مليون جنيه بنهاية 2025.

وتستهدف“توكيلات” التوسع خارج مصر فى منتصف العام المقبل، خاصة فى السوقين السعودى والإماراتى، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق“توكيلات” الذى سيصبح ضرورة حتمية.

وأضاف مرزوق أن الموقع يقدم خدماته لجميع محافظات الجمهورية بفضل سهولة التوسع الجغرافى عبر الموقع، مقارنة بالوكلاء التقليديين الذين يعتمد نشاطهم على التنقل الفعلى وتوفير مستودعات لاستيعاب المنتجات وما إلى ذلك.

وتابع:“الشركة تعمل فى الوقت الحالى على الوصول إلى المصنعين المصريين أيضًا لتوصيل منتجاتهم للوكلاء فى السوق الخارجى”.

وقال إن الشركة تستأجر مستودعات تخدم عملياتها الحالية، وتستهدف التوسع فى امتلاك المستودعات والمخازن التى تتناسب مع تعاظم نشاطها.

وأضاف أنه يستهدف عرض المنتجات بأسعار تنافسية والالتزام بخدمات ما بعد البيع مثل الضمان فى حال وجود مشكلة بالمنتج عند التسليم، موضحًا أن هامش ربح الشركة من تنفيذ العمليات يتراوح بين 5% و13%، ويتدرج حسب نوع المنتج وكمية الشحنة.

ومنذ تأسيسه فى أبريل 2023، عرض الموقع نحو 84 منتجًا من توكيلات متنوعة أبرزها“ليجراند”، و”بتشينو”، و”شنايدر إلكتريك”، و”إل جى”، و”أبل”، مع مستهدفات بأن يصل عدد المنتجات المعروضة إلى 4.5 ألف علامة تجارية بنهاية 2025، وارتفاع عدد العملاء إلى 1700 عميل.

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