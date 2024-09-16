الحكومة تبدأ استقبال القطن من المزارعين فى 6 محافظات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رتيبة محمود، العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ومدير منظومة القطن ، إنه تم فتح مراكز التجميع فى 5 محافظات بالوجه القبلى بجانب محافظة المنوفية لاستقبال القطن من تمهيدًا لبدء أول مزاد فى الموسم الجديد.

وأضافت محمود لـ”البورصة”، أن إجمالى عدد مراكز التجميع يصل إلى 280 مركزًا تشمل 251 مركزًا بالوجه البحرى و29 مركزًا بالوجه القبلى.

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وأوضحت أن الكمية المتوقع بيعها خلال الموسم الحالى تتراوح من 1.7 إلى 1.9 مليون قنطار، مشيرة إلى أن سعر الضمان للمزارع مشجع، وأن جميع الشركات المشاركة بلجنة تجارة القطن بالداخل تشارك فى المنظومة المتوقع انطلاقها الشهر الجارى.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن فى فبراير الماضى، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفًا للقنطار طويل التيلة.

وقالت محمود، إن المحافظات التى تشارك فى منظومة تداول القطن تضم 15 محافظة بالوجه البحرى و5 محافظات فى الوجه القبلى.

وأضافت أنه سيتم تحديد موعد أول مزاد للموسم الحالى عقب إجراء عمليتى الوزن والفرز فى مراكز التجميع.

وتوقعت زيادة الكميات المصدرة من القطن خلال الموسم الجارى لنحو 50 ألف طن مقابل 38 ألف طن فى الموسم الماضى من خلال 71 شركة مسجلة باتحاد مصدرى الأقطان.

وتم إطلاق منظومة تداول القطن بشكل تجريبى عام 2019، وتم تعميمها فى 2021، وتقوم فيها الحكومة ممثلة فى شركة“مصر لحليج الأقطان” بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل، وتتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علنى.

وكانت جمعية منتجى القطن، قد طالبت بتوفير التمويل اللازم للشركات لشراء القطن من خلال منظومة التداول بفائدة بسيطة لإعطاء ميزة تنافسية للقطن المصرى وتعزيز استراتيجية الحكومة لزيادة المساحات المنزرعة من القطن والحفاظ على حصص الشركات المشترية للأقطان.

وبلغت المساحات المنزرعة من القطن خلال موسم 2024-2025 وحتى يوم 29 أغسطس الماضى نحو 312.8 ألف فدان، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.