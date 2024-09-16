الحكومة تبدأ استقبال القطن من المزارعين فى 6 محافظات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت رتيبة محمود، العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ومدير منظومة القطن ، إنه تم فتح مراكز التجميع فى 5 محافظات بالوجه القبلى بجانب محافظة المنوفية لاستقبال القطن من المزارعين
تمهيدًا لبدء أول مزاد فى الموسم الجديد.
وأضافت محمود لـ”البورصة”، أن إجمالى عدد مراكز التجميع يصل إلى 280 مركزًا تشمل 251 مركزًا بالوجه البحرى و29 مركزًا بالوجه القبلى.
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وأوضحت أن الكمية المتوقع بيعها خلال الموسم الحالى تتراوح من 1.7 إلى 1.9 مليون قنطار، مشيرة إلى أن سعر الضمان للمزارع مشجع، وأن جميع الشركات المشاركة بلجنة تجارة القطن بالداخل تشارك فى المنظومة المتوقع انطلاقها الشهر الجارى.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن فى فبراير الماضى، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفًا للقنطار طويل التيلة.
وقالت محمود، إن المحافظات التى تشارك فى منظومة تداول القطن تضم 15 محافظة بالوجه البحرى و5 محافظات فى الوجه القبلى.
وأضافت أنه سيتم تحديد موعد أول مزاد للموسم الحالى عقب إجراء عمليتى الوزن والفرز فى مراكز التجميع.
وتوقعت زيادة الكميات المصدرة من القطن خلال الموسم الجارى لنحو 50 ألف طن مقابل 38 ألف طن فى الموسم الماضى من خلال 71 شركة مسجلة باتحاد مصدرى الأقطان.
وتم إطلاق منظومة تداول القطن بشكل تجريبى عام 2019، وتم تعميمها فى 2021، وتقوم فيها الحكومة ممثلة فى شركة“مصر لحليج الأقطان” بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل، وتتسلم الحكومة الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علنى.
وكانت جمعية منتجى القطن، قد طالبت بتوفير التمويل اللازم للشركات لشراء القطن من خلال منظومة التداول بفائدة بسيطة لإعطاء ميزة تنافسية للقطن المصرى وتعزيز استراتيجية الحكومة لزيادة المساحات المنزرعة من القطن والحفاظ على حصص الشركات المشترية للأقطان.
وبلغت المساحات المنزرعة من القطن خلال موسم 2024-2025 وحتى يوم 29 أغسطس الماضى نحو 312.8 ألف فدان، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
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