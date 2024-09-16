الزراعة تخطط لضم منتجات جديدة إلى الأسواق التصديرية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تكثف مفاوضاتها مع عدد من الأسواق التصديرية لإدخال محاصيل زراعية مصرية جديدة لها.

وأضاف القرش لـ”البورصة”، أن مصر تصدر حاليًا نحو 450 منتجًا زراعياً لأكثر من 165 دولة حول العالم.

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وتابع:“كل دولة نصل إليها نعمل على زيادة المنتجات والحاصلات الزراعية المصدرة لها من خلال التنسيق مع المكتب التجارى والممثلين التجاريين وكل الجهات المعنية المصرية، وذلك لتعزيز قيمة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية”.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو قوية للصادرات المصرية خلال العام الحالى بدعم من دخول أسواق جديدة، والتركيز على زيادة المنتجات الزراعية المختلفة بالأسواق الحالية.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعى يعد ثانى أكبر مصدر للنقد الأجنبى، حيث تجاوزت الصادرات الزراعية 6.1 مليون طن بقيمة 3.6 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، بزيادة قدرها 800 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأكد فاروق، اهتمام الحكومة بتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر وصناعة الآلات والمعدات الزراعية التى يحتاجها المزارع، والتى توفر قيمة مضافة للناتج القومى، وتحقق فرص عمل وتمنع استنزاف العملة الأجنبية.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتحسين الوضع الزراعى من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى، مثل مشاريع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، وذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، حيث تأتى هذه الجهود ضمن خطة تنمية القطاع الزراعى 2023-2024، التى تشمل استثمارات تصل إلى 116.6 مليار جنيه.

من ناحية أخرى قال مصدر بوزارة الزراعة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو يستهدف تخصيص دفعة جديدة للمستفيدين من المشروع قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف المصدر، أن عدد المستفيدين من المشروع وصل إلى نحو 43 ألف مستفيد بإجمالى تمويلات 9 مليارات جنيه منذ إطلاقه عام 2017، ويستهدف المشروع إضافة نحو 7 آلاف مستفيد جديد حتى نهاية العام المقبل.