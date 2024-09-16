الزراعة تخطط لضم منتجات جديدة إلى الأسواق التصديرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تكثف مفاوضاتها مع عدد من الأسواق التصديرية لإدخال محاصيل زراعية مصرية جديدة لها.
وأضاف القرش لـ”البورصة”، أن مصر تصدر حاليًا نحو 450 منتجًا زراعياً لأكثر من 165 دولة حول العالم.
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وتابع:“كل دولة نصل إليها نعمل على زيادة المنتجات والحاصلات الزراعية المصدرة لها من خلال التنسيق مع المكتب التجارى والممثلين التجاريين وكل الجهات المعنية المصرية، وذلك لتعزيز قيمة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية”.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو قوية للصادرات المصرية خلال العام الحالى بدعم من دخول أسواق جديدة، والتركيز على زيادة المنتجات الزراعية المختلفة بالأسواق الحالية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعى يعد ثانى أكبر مصدر للنقد الأجنبى، حيث تجاوزت الصادرات الزراعية 6.1 مليون طن بقيمة 3.6 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، بزيادة قدرها 800 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأكد فاروق، اهتمام الحكومة بتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر وصناعة الآلات والمعدات الزراعية التى يحتاجها المزارع، والتى توفر قيمة مضافة للناتج القومى، وتحقق فرص عمل وتمنع استنزاف العملة الأجنبية.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتحسين الوضع الزراعى من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى، مثل مشاريع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، وذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، حيث تأتى هذه الجهود ضمن خطة تنمية القطاع الزراعى 2023-2024، التى تشمل استثمارات تصل إلى 116.6 مليار جنيه.
من ناحية أخرى قال مصدر بوزارة الزراعة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو يستهدف تخصيص دفعة جديدة للمستفيدين من المشروع قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف المصدر، أن عدد المستفيدين من المشروع وصل إلى نحو 43 ألف مستفيد بإجمالى تمويلات 9 مليارات جنيه منذ إطلاقه عام 2017، ويستهدف المشروع إضافة نحو 7 آلاف مستفيد جديد حتى نهاية العام المقبل.
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