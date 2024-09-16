ارزيقات : اصابة شخصين في بيت لحم بجروح متوسطة والشرطة والامن يباشران التحقيق

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / اعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إصابة شخصين بعد الاعتداء عليهمافي مدينة بيت لحم .

وقال ارزيقات في بيان مقتضب ان الشرطة والأجهزة الأمنية باشرتا في إجراءات المتابعة والبحث والتحري.

وبحسب ارزيقات فقد وصفت إصابة الشابين الذين تم الاعتداء عليهما في منطقة المدبسة وسط مدينة بيت لحم بالمتوسطة والمستقرة،



ووفقا للمعلومات الأولية التي حصلت عليها الشرطة والأجهزة الأمنية تفيد أن خلفية الاعتداء هي خلاف على قطعة أرض وفق ما قال بيان العقيد ارزيقات.