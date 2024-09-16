Monday, 16 September 2024 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارزيقات : اصابة شخصين في بيت لحم بجروح متوسطة والشرطة والامن يباشران التحقيق

9/16/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إصابة شخصين بعد الاعتداء عليهما
في مدينة بيت لحم .

وقال ارزيقات في بيان مقتضب ان الشرطة والأجهزة الأمنية باشرتا في إجراءات المتابعة والبحث والتحري.

وبحسب ارزيقات فقد وصفت إصابة الشابين الذين تم الاعتداء عليهما في منطقة المدبسة وسط مدينة بيت لحم بالمتوسطة والمستقرة،

ووفقا للمعلومات الأولية التي حصلت عليها الشرطة والأجهزة الأمنية تفيد أن خلفية الاعتداء هي خلاف على قطعة أرض وفق ما قال بيان العقيد ارزيقات.

MENAFN16092024000205011050ID1108679302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث