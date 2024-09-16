ارزيقات : اصابة شخصين في بيت لحم بجروح متوسطة والشرطة والامن يباشران التحقيق

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / اعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إصابة شخصين بعد الاعتداء عليهما
في مدينة بيت لحم .
وقال ارزيقات في بيان مقتضب ان الشرطة والأجهزة الأمنية باشرتا في إجراءات المتابعة والبحث والتحري.
وبحسب ارزيقات فقد وصفت إصابة الشابين الذين تم الاعتداء عليهما في منطقة المدبسة وسط مدينة بيت لحم بالمتوسطة والمستقرة،
ووفقا للمعلومات الأولية التي حصلت عليها الشرطة والأجهزة الأمنية تفيد أن خلفية الاعتداء هي خلاف على قطعة أرض وفق ما قال بيان العقيد ارزيقات.
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