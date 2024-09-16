اتصالات إى آند : مصر من أهم أسواق المنطقة ونقطة جذب للشركات

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجارى بشركة اتصالات إي آند، إن مصر من أهم أسواق المنطقة ونقطة جذب رئيسية لكل الشركات العالمية، بفضل موقعها الجغرافى وعدد السكان الكبير، بالإضافة إلى التطور الذى تشهده جميع القطاعات فى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف – في مؤتمر صحفي له اليوم على هامش الملتقى الإعلامي للشركة في الغردقة – أنه نظرا لأهمية السوق المصرى فى سوق المحمول ستصل استثمارات الشركة فى تطوير الشبكة وتوسعاتها إلى 10 مليارات جنيه العام الحالي ، مقابل 5 مليارات جنيه العام الماضي ، مؤكدا عدم تأثر الخطط الاستثمارية بايه تحديات واجهها السوق المصرى طوال السنوات الماضية.

موضوعات“Educatly” تتفاوض مع“المركزى” للحصول على ترخيص لتمويل للطلاب “أوراكل” تتوقع تحقيق مبيعات 104 مليارات دولار في 2029 الحكومة البريطانية أجرت محادثات بناءة مع“إكس” بشأن المعلومات المضللة

وأشار أحمد يحيى – إلى الاستقرار الذى شهده سعر الدولار خلال الأشهر الماضية ، معتبرا ذلك أمر جيد للغاية ويحفز الشركات على الاستثمار، خاصة فى ظل عدم وجود أى أزمة فى تدبير العملة ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الحالية تستهدف الموائمة بين الأرباح والايرادات، لافتا إلى أنه بالرغم من زيادة الإيرادات بنحو 36% إلا أن الأرباح زادت بشكل طفيف لنظرا للظروف التى شهدها السوق.

ولفت إلى أنه فى إطار توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعات المتطورة، اتخذت الشركة مبادرة جديدة لمساندة هذه الجهود ودعم توجهات الدولة بتصنيع بعض معدات وأجهزة الاتصالات، مثل اجهزة الراوتر وبطاريات ابراج المحمول، فى خطوة تستهدف تخفيض الطلب على العملة الصعبة.

وأوضح أن الشركة اتجهت إلى تصنيع اجهزة الراوتر بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية، وكذلك تصنيع بطاريات ابراج المحمول، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الدولار ، ودعم توجهات الدولة فى توطين الصناعة الوطنية.

وأضاف أن هناك توجه باستغلال اى فرصة للاستثمار تكون بديلة للتغلب على الدفع بالدولار، وهذا سيسهم فى زيادة الإيرادات وتخفيف الضغط على النقد الأجنبى بالسوق.

المصدر: