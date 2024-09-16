اتصالات إى آند : مصر من أهم أسواق المنطقة ونقطة جذب للشركات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجارى بشركة اتصالات إي آند، إن مصر من أهم أسواق المنطقة ونقطة جذب رئيسية لكل الشركات العالمية، بفضل موقعها الجغرافى وعدد السكان الكبير، بالإضافة إلى التطور الذى تشهده جميع القطاعات فى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف – في مؤتمر صحفي له اليوم على هامش الملتقى الإعلامي للشركة في الغردقة – أنه نظرا لأهمية السوق المصرى فى سوق المحمول ستصل استثمارات الشركة فى تطوير الشبكة وتوسعاتها إلى 10 مليارات جنيه العام الحالي ، مقابل 5 مليارات جنيه العام الماضي ، مؤكدا عدم تأثر الخطط الاستثمارية بايه تحديات واجهها السوق المصرى طوال السنوات الماضية.
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وأشار أحمد يحيى – إلى الاستقرار الذى شهده سعر الدولار خلال الأشهر الماضية ، معتبرا ذلك أمر جيد للغاية ويحفز الشركات على الاستثمار، خاصة فى ظل عدم وجود أى أزمة فى تدبير العملة ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الحالية تستهدف الموائمة بين الأرباح والايرادات، لافتا إلى أنه بالرغم من زيادة الإيرادات بنحو 36% إلا أن الأرباح زادت بشكل طفيف لنظرا للظروف التى شهدها السوق.
ولفت إلى أنه فى إطار توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعات المتطورة، اتخذت الشركة مبادرة جديدة لمساندة هذه الجهود ودعم توجهات الدولة بتصنيع بعض معدات وأجهزة الاتصالات، مثل اجهزة الراوتر وبطاريات ابراج المحمول، فى خطوة تستهدف تخفيض الطلب على العملة الصعبة.
وأوضح أن الشركة اتجهت إلى تصنيع اجهزة الراوتر بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية، وكذلك تصنيع بطاريات ابراج المحمول، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الدولار ، ودعم توجهات الدولة فى توطين الصناعة الوطنية.
وأضاف أن هناك توجه باستغلال اى فرصة للاستثمار تكون بديلة للتغلب على الدفع بالدولار، وهذا سيسهم فى زيادة الإيرادات وتخفيف الضغط على النقد الأجنبى بالسوق.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108679146
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