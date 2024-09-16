وزير الإسكان: تنمية منطقة غرب الضبعة عبر تنفيذ مجتمع عمرانى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تهدف إلى تنمية منطقة غرب الضبعة من خلال تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية، ومناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.
وتفقد وزير الإسكان، أعمال المرافق والطرق بالأراضى الخاضعة لولاية“هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فداناً.
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ووجه بتقسيم نطاقات العمل فى تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمنطقة غرب الضبعة، لسرعة إنهاء الأعمال تباعاً، ووضع جدول زمنى مضغوط، والمتابعة المستمرة لمعلات التنفيذ.
كما وجه باستيعاب أكبر قدر من التواجدات داخل المخطط التنموي للمنطقة، وسرعة إنهاء حصر التواجدات القائمة، وأخذها فى الاعتبار ضمن المخطط، ووضع عدد من النماذج المعمارية وتسليمها للأهالى المستحقين لقطع الأراضى السكنية البديلة، من أجل توحيد الهوية البصرية للتجمع العمراني.
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