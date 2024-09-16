وزير الإسكان: تنمية منطقة غرب الضبعة عبر تنفيذ مجتمع عمرانى

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تهدف إلى تنمية منطقة غرب الضبعة من خلال تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية، ومناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.

وتفقد وزير الإسكان، أعمال المرافق والطرق بالأراضى الخاضعة لولاية“هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فداناً.

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ووجه بتقسيم نطاقات العمل فى تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمنطقة غرب الضبعة، لسرعة إنهاء الأعمال تباعاً، ووضع جدول زمنى مضغوط، والمتابعة المستمرة لمعلات التنفيذ.

كما وجه باستيعاب أكبر قدر من التواجدات داخل المخطط التنموي للمنطقة، وسرعة إنهاء حصر التواجدات القائمة، وأخذها فى الاعتبار ضمن المخطط، ووضع عدد من النماذج المعمارية وتسليمها للأهالى المستحقين لقطع الأراضى السكنية البديلة، من أجل توحيد الهوية البصرية للتجمع العمراني.