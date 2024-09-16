UC للتطوير ترعى أكاديمية The Maker لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة UC للتطوير العقارى اتفاقية تعاون لرعاية أكاديمية the maker لدعم وتنمية المواهب الرياضية النادرة فى مصر بالشراكة مع الكابتن أحمد حسام المؤسس والمشرف على الأكاديمية.
وقال هادى حمدى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن هذا الاتفاق سيتم بمقتضاه تقديم الرعاية لهذه الأكاديمية والتى تهدف فى الأساس إلى التنقيب عن المواهب الرياضية فى مجال كرة القدم وتولى مسئولية تدريبهم وتأهيلهم بدنيا ونفسيا من أجل أعدادهم للاحتراف خارجيا وإنشاء فرع لهذه الأكاديمية داخل مشروع الشركة السكنى“سولى” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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وأضاف أن الشركة ستقوم بتأسيس أكاديمية the maker فى مشروعها السكنى“سولى” كبداية، وستقوم بعمل فروع للأكاديمية فى مشروعاتها المستقبلية.
وأوضح أن الشركة منذ انطلاقها بالسوق المصرى وهى تعتمد على توفير خدمات استثنائية ومبتكرة لعملائها علاوة على تقديم مشروعات عقارية متنوعة فى مناطق مميزة من أجل تنويع محفظة استثماراتها.
وأشار إلى أن الشركة لديها 4 مشروعات بالعاصمة الإدارية متنوعة الاستخدامات ما بين سكنى وإدارى وفندقى وطبى وسكنى وهم مشروع“يونى تاور 1، ويونى تاور 2، وإيست تاور، وسولى”، وتستعد الشركة خلال الربع الأخير من 2024 للإعلان عن مشروعها الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
وأعرب الكابتن أحمد حسام، المؤسس والرئيس لأكاديمية The Maker عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع شركة UC للتطوير باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى وصاحبة فكر ورؤية متميزة فى بناء مجتمعات حضارية متكاملة.
وأضاف حسام أن فكرة الأكاديمية عبارة عن برنامج ومشروع متكامل يحتضن المواهب من كل محافظات مصر ويقدم لهم نظام تدريبى، تعليمى، غذائى، وثقافى لصناعة عقول تستطيع الاحتراف عالميًا من خلال الاهتمام بتطوير الناشئين بقطاع كرة القدم.
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