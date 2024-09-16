UC للتطوير ترعى أكاديمية The Maker لكرة القدم

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة UC للتطوير العقارى اتفاقية تعاون لرعاية أكاديمية the maker لدعم وتنمية المواهب الرياضية النادرة فى مصر بالشراكة مع الكابتن أحمد حسام المؤسس والمشرف على الأكاديمية.

وقال هادى حمدى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن هذا الاتفاق سيتم بمقتضاه تقديم الرعاية لهذه الأكاديمية والتى تهدف فى الأساس إلى التنقيب عن المواهب الرياضية فى مجال وتولى مسئولية تدريبهم وتأهيلهم بدنيا ونفسيا من أجل أعدادهم للاحتراف خارجيا وإنشاء فرع لهذه الأكاديمية داخل مشروع الشركة السكنى“سولى” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موضوعات“ماونتن فيو” تطرح 3 مشروعات جديدة خلال 2025 بمبيعات 140 مليار جنيه “تطوير مصر” تستهدف التوسع فى ليبيا والعراق خلال 2025 وليد عباس: إطلاق 543 مشروعاً عقاريًا جديداً العام الماضى.. 86% منها للقطاع الخاص

وأضاف أن الشركة ستقوم بتأسيس أكاديمية the maker فى مشروعها السكنى“سولى” كبداية، وستقوم بعمل فروع للأكاديمية فى مشروعاتها المستقبلية.

وأوضح أن الشركة منذ انطلاقها بالسوق المصرى وهى تعتمد على توفير خدمات استثنائية ومبتكرة لعملائها علاوة على تقديم مشروعات عقارية متنوعة فى مناطق مميزة من أجل تنويع محفظة استثماراتها.

وأشار إلى أن الشركة لديها 4 مشروعات بالعاصمة الإدارية متنوعة الاستخدامات ما بين سكنى وإدارى وفندقى وطبى وسكنى وهم مشروع“يونى تاور 1، ويونى تاور 2، وإيست تاور، وسولى”، وتستعد الشركة خلال الربع الأخير من 2024 للإعلان عن مشروعها الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وأعرب الكابتن أحمد حسام، المؤسس والرئيس لأكاديمية The Maker عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع شركة UC للتطوير باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى وصاحبة فكر ورؤية متميزة فى بناء مجتمعات حضارية متكاملة.

وأضاف حسام أن فكرة الأكاديمية عبارة عن برنامج ومشروع متكامل يحتضن المواهب من كل محافظات مصر ويقدم لهم نظام تدريبى، تعليمى، غذائى، وثقافى لصناعة عقول تستطيع الاحتراف عالميًا من خلال الاهتمام بتطوير الناشئين بقطاع كرة القدم.