وليد عباس: تخصيص 1350 قطعة أرض صناعية بقيمة 26 مليار جنيه خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير
الإسكان ، إن الهيئة خصصت 1350 قطعة أرض بنشاط صناعى فى عدد من المدن الجديدة خلال العام الماضى.
وأضاف عباس، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية بلغ 17.4 ألف فدان، بقيمة 26 مليار جنيه.
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وأوضح أنه خلال العام الماضى تم إطلاق 543 مشروع عقارى جديد بحجم إنفاق 363 مليون دولار تقريبًا، واستحوذت مشروعات القطاع الخاص على 86% من إجمالى المشروعات.
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