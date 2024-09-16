وليد عباس: تخصيص 1350 قطعة أرض صناعية بقيمة 26 مليار جنيه خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب الإسكان ، إن الهيئة خصصت 1350 قطعة أرض بنشاط صناعى فى عدد من المدن الجديدة خلال العام الماضى.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية بلغ 17.4 ألف فدان، بقيمة 26 مليار جنيه.

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وأوضح أنه خلال العام الماضى تم إطلاق 543 مشروع عقارى جديد بحجم إنفاق 363 مليون دولار تقريبًا، واستحوذت مشروعات القطاع الخاص على 86% من إجمالى المشروعات.