Monday, 16 September 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطوير مصر تدرس مشروعات جديدة بالتعاون مع الإسكان السعودية

9/16/2024 2:07:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن الشركة تدرس عددًا من المشروعات العقارية الجديدة فى السعودية بالشراكة مع وزارة الإسكان السعودية.

وأضاف شلبى، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة حجم أعمالها، والتوسع فى الأسواق الخليجية خاصة السعودية.

موضوعات متعلقة ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية فى مصر كمرحلة أولى “ماونتن فيو” تطرح 3 مشروعات جديدة خلال 2025 بمبيعات 140 مليار جنيه مصر توقع 4 اتفاقيات اقتصادية مع رومانيا الشهر المقبل

وأوضح أن الشركة تستعد لإطلاق أولى مشروعاتها بالسعودية خلال الفترة القادمة فى الرياض، بالشراكة مع شركة“نايف الراجحى”.

وأكد شلبى أن السوق السعودى واعد ويوفر عددًا كبيرًا من التسهيلات للمطورين العقاريين.

MENAFN16092024000202011048ID1108679142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث