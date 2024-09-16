تطوير مصر تدرس مشروعات جديدة بالتعاون مع الإسكان السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن الشركة تدرس عددًا من المشروعات العقارية الجديدة فى السعودية بالشراكة مع وزارة الإسكان السعودية.

وأضاف شلبى، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة حجم أعمالها، والتوسع فى الأسواق الخليجية خاصة السعودية.

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وأوضح أن الشركة تستعد لإطلاق أولى مشروعاتها بالسعودية خلال الفترة القادمة فى الرياض، بالشراكة مع شركة“نايف الراجحى”.

وأكد شلبى أن السوق السعودى واعد ويوفر عددًا كبيرًا من التسهيلات للمطورين العقاريين.