تطوير مصر تدرس مشروعات جديدة بالتعاون مع الإسكان السعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن الشركة تدرس عددًا من المشروعات العقارية الجديدة فى السعودية بالشراكة مع وزارة الإسكان السعودية.
وأضاف شلبى، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة حجم أعمالها، والتوسع فى الأسواق الخليجية خاصة السعودية.
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وأوضح أن الشركة تستعد لإطلاق أولى مشروعاتها بالسعودية خلال الفترة القادمة فى الرياض، بالشراكة مع شركة“نايف الراجحى”.
وأكد شلبى أن السوق السعودى واعد ويوفر عددًا كبيرًا من التسهيلات للمطورين العقاريين.
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