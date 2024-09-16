ماونتن فيو تطلق أولى مشروعاتها بالسعودية نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن الشركة بصدد إطلاق أولى مشروعاتها العقارية بالسعودية خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف سليمان، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن المشروع بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات.
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وأوضح أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق السعودى فى الوقت الحالى، ما بين مشروعات سكنية وتجارية إدارية، لافتاً إلى أنها ستكون بنظام الشراكة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص.
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