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ماونتن فيو تطلق أولى مشروعاتها بالسعودية نوفمبر المقبل

9/16/2024 2:07:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن الشركة بصدد إطلاق أولى مشروعاتها العقارية بالسعودية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف سليمان، خلال مؤتمر سيتى سكيب العقارى، أن المشروع بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقارى وشركة آل سعيدان للعقارات.

موضوعات متعلقة “سيرا” تنهى إصدار السندات المستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه الشهر المقبل ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية فى مصر كمرحلة أولى “ماونتن فيو” تطرح 3 مشروعات جديدة خلال 2025 بمبيعات 140 مليار جنيه

وأوضح أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق السعودى فى الوقت الحالى، ما بين مشروعات سكنية وتجارية إدارية، لافتاً إلى أنها ستكون بنظام الشراكة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص.

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