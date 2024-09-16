تطوير مصر تستهدف التوسع فى ليبيا والعراق خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس أحمد شلبى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر ، إن الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية خاصة السعودية وليبيا والعراق وسلطنة عمان.

وأضاف شلبى لـ”البورصة”، أن هناك دراسات جدية فى الوقت الحالى لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بدولتى ليبيا والعراق، لافتا إلى أن هناك فرصًا استثمارية متنوعة يستطيع المطور العقارى المصرى اقتناصها بتلك الأسواق، خاصة أنه يمتلك الخبرة الكافية التى تمكنه من التوسع.

موضوعات“ماونتن فيو” تطرح 3 مشروعات جديدة خلال 2025 بمبيعات 140 مليار جنيه وليد عباس: إطلاق 543 مشروعاً عقاريًا جديداً العام الماضى.. 86% منها للقطاع الخاص “ماونتن فيو” تطلق أولى مشروعاتها بالسعودية نوفمبر المقبل

وأوضح أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على مشروع السعودية، وهو عبارة عن مشروع عمرانى متكامل مع شركة“نايف الراجحى الاستثمارية”، ويضم وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية، ومناطق خدمية.

وقال شلبى، إن شركة“تطوير مصر” لديها خطة طموحة للتوسع فى السوق السعودى خلال الـ5 سنوات القادمة، وتكرار التجربة من خلال مشروعات جديدة سواء بالشراكة مع الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص.

وأضاف أنه جار دراسة فرص استثمارية متنوعة بالسعودية فى الوقت الحالى مع وزارة الإسكان السعودية، مؤكدًا أن السوق السعودى واعد وجاذب للمستثمرين.

وأوضح أن الشركة تطور مشروعات عمرانية متكاملة فى جميع القطاعات السكنية والتجارية والتعليمية، ومع نهاية العام الجارى سيصل عدد الوحدات التى تم تسليمها بمشروعات الشركة إلى 5 آلاف وحدة سكنية.

وقال إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها منذ بداية العام الجارى بقيمة 21 مليار جنيه، من إجمالى 32 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام، موضحًا أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات بنهاية 2024.