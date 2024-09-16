تطوير مصر تستهدف التوسع فى ليبيا والعراق خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس أحمد شلبى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر ، إن الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية خاصة السعودية وليبيا والعراق وسلطنة عمان.
وأضاف شلبى لـ”البورصة”، أن هناك دراسات جدية فى الوقت الحالى لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بدولتى ليبيا والعراق، لافتا إلى أن هناك فرصًا استثمارية متنوعة يستطيع المطور العقارى المصرى اقتناصها بتلك الأسواق، خاصة أنه يمتلك الخبرة الكافية التى تمكنه من التوسع.
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وأوضح أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على مشروع السعودية، وهو عبارة عن مشروع عمرانى متكامل مع شركة“نايف الراجحى الاستثمارية”، ويضم وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية، ومناطق خدمية.
وقال شلبى، إن شركة“تطوير مصر” لديها خطة طموحة للتوسع فى السوق السعودى خلال الـ5 سنوات القادمة، وتكرار التجربة من خلال مشروعات جديدة سواء بالشراكة مع الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص.
وأضاف أنه جار دراسة فرص استثمارية متنوعة بالسعودية فى الوقت الحالى مع وزارة الإسكان السعودية، مؤكدًا أن السوق السعودى واعد وجاذب للمستثمرين.
وأوضح أن الشركة تطور مشروعات عمرانية متكاملة فى جميع القطاعات السكنية والتجارية والتعليمية، ومع نهاية العام الجارى سيصل عدد الوحدات التى تم تسليمها بمشروعات الشركة إلى 5 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها منذ بداية العام الجارى بقيمة 21 مليار جنيه، من إجمالى 32 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام، موضحًا أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات بنهاية 2024.
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