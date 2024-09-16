أحمد بن محمد يفتتح فعاليات الدورة الـ 30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي تنظمه (منظمة النقل الذكي في أوروبا): إيرتيكو: (ERTICO)، بالتعاون مع (مؤسسة النقل الذكي في أمريكا): (ITS America)، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ: (ITS Asia-Pacific)، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار: "التنقل مُعزّزاً بأنظمة النقل الذكية"، وتستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب 20 ألف مشارك وزائر من 100 دولة، وهو الرقم الأعلى في حضور المؤتمر خلال دوراته السابقة، وأكثر من 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار الدوليين في التنقل المستدام، و200 جلسة علمية وحوارية، ومشاركة 500 عارض يمثلون كبرى الشركات العالمية في مجال التنقل الذكي.

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والسيد أنجيلوس أمديتس، المدير العام لأيرتيكو (ERTICO) أوروبا.

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين، وحشد من الخبراء العالميين في مجال النقل الذكي والمتحدثين من المجتمع العالمي لأنظمة النقل الذكية، وممثلي المؤسسات والقطاعات ومصنّعي المركبات وموفّري ومزوّدي الخدمات، والاتصالات، ومطوري الحلول التقنية، والباحثين والأكاديميين، إضافة إلى نخبة من ممثلي الحكومات والوزارات من جميع أنحاء العالم.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً حول أنظمة النقل الذكية، والدورات السابقة للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي يمثل قمة لمستقبل التنقل العالمي ونقطة تجمع لكبار صناع القرار الدوليين من جميع أنحاء العالم لمستقبل تنقل أفضل عالمياً.

ثورات علمية

واستمع سموه لكلمة الدكتور ميتشيو كاكو، الخبير العالمي في استشراف المستقبل والفيزياء النظرية، المتحدث الرئيس في المؤتمر، أكد خلالها أهمية تبني الأبحاث والنظريات العلمية والرؤى والأفكار المستقبلية، خاصة الصادرة من العلماء، التي من الممكن أن تغيير مسار التاريخ العالمي وتحدث تحولات جذرية في الأفكار السائدة، حتى لو بدت في البداية غريبة وغير عملية.

وأكد أن الثورة القادمة ستكون في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنها ستحدث في التجارة، والمال، والنقل، وكل جوانب حياتنا، وأنه، وكما هو الحال في جميع الثورات، فإن الأشخاص الذين يستطيعون السيطرة على هذه الاتجاهات، سيكون النجاح حليفهم.

جدارية رقمية

واطلع سموه على جدارية رقمية تضمنت حقائق وأرقاما حول المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية خلال دوراته الماضية، منذ رعاية الحدث عام 1990 وانطلاقته الأولى عام 1994 وإنشاء منصة للتكنولوجيا والابتكار والتعاون والتنسيق عالمياً من أجل مستقبل أفضل للنقل الذكي والمستدام، مروراً بدوراته الماضية في عدد من المدن العالمية وصولاً إلى الدورة الحالية التي تستضيفها دبي، التي تعد من أكبر الدورات من حيث الحضور والمشاركة والشركات العارضة، ثم التقط الحضور صورة جماعية مع سموه معربين عن تقديرهم لتشريفه افتتاح المؤتمر.

ثم تجول سموه في المعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه نحو 500 عارض من 100 مدينة يمثلون كبرى الشركات العالمية في مجال التنقل الذكي قدموا أحدث الابتكارات العلمية في مجال التنقل الذكي وعلى مساحة 15 ألف متر، ومنصة رواد الأعمال الناشئين لتقديم أفكارهم التجارية والمشاركة في فرص التواصل القيّمة مع العارضين.

المدينة الأذكى

وعّبر معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سعادته باستضافة دبي والهيئة لهذا الحدث العالمي في دورته الـ 30، وللمرة الأولى في تاريخ المنطقة، حيث يعدّ أكبر وأهم ملتقى دولي في مجال أنظمة النقل الذكية والحلول الرقمية في مجالات المرور والطرق والمواصلات، ويوفر منصة مثالية لتبادل الرأي حول مستقبل التنقل وتأثير التكنولوجيا في استثمارات النقل بين قادة الفكر العالميين في مجال النقل وخبراء الصناعة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم.

وقال معاليه: "إن استضافة هذا المؤتمر تأتي في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها إمارة دبي في مجال أنظمة النقل الذكية، عبر محفظة المشاريع الذكية التي نفذتها الهيئة في سياق استشراف المستقبل، التي شملت مراكز التحكم الذكية بأنظمة النقل العام والنقل ذاتي القيادة وممكنات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتَعلُّم الآلة، والبيانات الضخمة واستخدام الروبوتات، وتقنيات وحلول الطاقة الكهربائية في التنقل".

وأكد معاليه مواكبة هيئة الطرق والمواصلات للتوجهات المستقبلية لحكومة دبي، في التحول إلى المدن الذكية، والمُبتَكِرة والمستدامة، التي تستخدم أحدث تقنيات الاتصالات والوسائل الرقمية الحديثة، حيث تمضي الهيئة قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة، بحلول عام 2030.

نقل سهل مستدام

وقال يوست فانتوم، الرئيس التنفيذي لايرتيكو (ERTICO) أوروبا: "إن دبي أخذت زمام المبادرة لتحويل البنية التحتية للنقل في المدينة من خلال العمل نحو النقل السهل والمستدام الذي يتضمن اعتماد أحدث التقنيات المبتكرة.

وأضاف: ينطلق المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية هذا العام في دبي، في الدورة الثلاثين على انعقاده، بحضور قادة قطاع النقل من جميع أنحاء العالم حيث يتيح الفرصة لمجتمع التنقّل الذكي لتقديم أفضل وأحدث ما لديهم في هذا المجال.

4 محاور

ويناقش المشاركون، وعلى مدى الأيام الخمسة للمؤتمر وعبر أكثر من 200 جلسة متنوعة من فعاليات رسمية ومنتديات دولية وإقليمية وجلسات تقنية، أربعة محاور رئيسة مهمة هي: التنقل الحضري، والابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل المستدام، والتنقل ذاتي القيادة، حيث يناقش محور "التنقل الحضري"، موضوعات تتعلق بالتحديات التنظيمية لهيئات النقل، وتجربة تنقل سهلة، والنقل الآمن والمستدام والفعال، والبيانات والتحول الرقمي، والبنية التحتية الذكية، والجيل القادم من أنظمة إدارة ومراقبة حركة المرور في المناطق الحضرية.

ويناقش المحور الثاني، "الابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية"، موضوعات تتعلق بـالبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والأمن السيبراني، وحلول الميل الأول والأخير، وحركة الشحن الذكية، وجميع وسائل النقل البري، والجوي، والبحري، والقطارات، وتقنيات المعلومات والاتصالات، وغيرها من الموضوعات الحيوية.

ويركز المحور الثالث للمؤتمر "التنقل المستدام"، على موضوعات من أهمها؛ "أنظمة وحلول لدعم المدن المستدامة"، والكهرباء والوقود البديل، وتحديات اعتماد خطط التنقل المستدام، وأنظمة كفاءة استخدام الطاقة، وتقييمات دورة الحياة، بينما يطرح محور "التنقل ذاتي القيادة"، عدداً من المناقشات تتعلق بالتنظيم والإدارة، والنقل الآلي عن طريق وسائل النقل الجوية والبحرية والقطارات، وأنظمة ذاتية القيادة، ورسم الخرائط عالية الدقة، ونماذج الأعمال، وتقنيات المعلومات والاتصالات، وتقييم التأثيرات والاعتبارات الأمنية.

جلسات عامة

ويناقش المشاركون خلال أيام المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة التي تجسد بوضوح الشعار الأساسي للمؤتمر: "التنقل مُعزّزاً بأنظمة النقل الذكية"، منها: الابتكارات عبر الآفاق: النقل الآلي في المياه و عبر السكك الحديدية والمجال الجوي وما وراء ذلك، وآفاق متصلة: كالاتصال والأمن السيبراني وشبكة الجيل الخامس في النقل، وقيادة التغيير: السياسات الحكومية والتخطيط المستدام ووقود المستقبل، وتفعيل المستقبل: الابتكارات في التنقل المستدام والأنظمة الذكية، وإحداث ثورة في التنقل: التكنولوجيا التي تركز على المتعاملين ومعايير الأمن السيبراني، وتأمين رحلات الغد: التعامل مع التحديات السيبرانية في التنقل، والإبحار نحو الغد: البيانات الضخمة والتحول الرقمي والتقنيات الذكية في التنقل الحضري، وابتكار التنقل الحضري: الرقمنة والبنية التحتية الذكية، وتسريع تحويل التنقل، نحو مدن أكثر ذكاءً واستدامة، وأهمية تسخير المدن لإنشاء أنظمة نقل ذكية سلسة وفعالة وصديقة للبيئة، تعمل على تحسين تدفق حركة المرور، وتقليل الازدحام، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الاستدامة الحضرية الشاملة.

قمة مستقبل التنقل

يعد المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، (قمة حصرية لمستقبل التنقل العالمي) إذا يجمع كبار صناع القرار الدوليين من جميع أنحاء مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا، بما في ذلك الممثلين الوزاريين والحكوميين ورؤساء البلديات والسلطات الإقليمية، إلى جانب خبراء الصناعة المختارين للمشاركة في مناقشات مهمة تهدف إلى جمع المساهمين الرئيسين في التنقل المستدام.

معرض استثنائي

ويضم المؤتمر قاعة متطورة لعرض أحدث ابتكارات وتقنيات أنظمة النقل الذكية من جميع أنحاء العالم على مساحة نحو 15 ألف متر وبمشاركة نحو 500 عارض من 100 دولة حيث وفرّت للحضور تجارب عملية للتقنيات المتطورة، التي تشكل نظاماً بيئياً للتنقل أكثر استدامة وذكاءً ونظافة، كما يشمل المعرض موضوعات مشوّقة مثل عروض ثلاثية الأبعاد لمحاكاة الطائرات المسيرة، وأنظمة إدارة الحركة المرورية الذكية، والذكاء الاصطناعي في مجال التنقّل.

وتقدم دورة دبي إضافة مميزة في المعرض من خلال: (قرية الشركات الناشئة)، حيث يكون لكل شركة ناشئة جناح عرض مخصص تبلغ مساحته حوالي 4 أمتار مربعة، تعد منصّة حيوية لرواد الأعمال الناشئين لتقديم أفكارهم التجارية، والمشاركة في فرص التواصل القيّمة مع العارضين.

المتحدثون الرئيسيون

يضم المؤتمر قائمة من المتحدثين الرئيسين البارزين من بينهم: روجر ميلار، سكرتير النقل بوزارة النقل في ولاية واشنطن، وسوزانا زاماتارو، المدير العام للاتحاد الدولي للطرق IRF، ولإيوانيس كيفاراس، الأمين العام للنقل في وزارة البنية التحتية والنقل باليونان، وإريك دييتز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركات ميشلان للذكاء في التنقل، وعباس محّدث الرئيس ومدير مجلس شركة Umovity، والدكتور ميتشيو كاكو، المستشرف وعالم الفيزياء.