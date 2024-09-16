يانغو تطلق خدمة النقل المؤسسي في دبي

أطلقت يانغو Yango، الشركة العالمية المتخصصة بتقديم خدمات التنقل، وهي جزءٌ من مجموعة يانغو العالمية المتخصصة في التكنولوجيا، حل يانغو للنقل المؤسسي (Yango Rides for Business)، الخدمة الجديدة المصممة لتعزيز خدمات النقل المؤسسي في دبي.

وكُشفت الشركة النقاب عن هذه الخدمة الجديدة في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024، الحدث العالمي الرائد في مجال التنقل الذكي ورقمنة النقل. توفر لخدمة الجديدة حلاً لتبسيط وتحسين إدارة جميع احتياجات النقل للمؤسسات.

تساهم خدمة يانغو Yango

للنقل المؤسسي بإدارة جميع احتياجات النقل للمؤسسات من خلال منصة مركزية واحدة. مع هذه الخدمة، ستتمكن المؤسسات من تبسيط عمليات النقل عبر ميزة تحصيل رسوم الرحلات مباشرة من حساب الشركة على أساس شهري، مما يلغي ضرورة الدفع المسبق، وتعويض الموظفين والنفقات الشخصية مع ضمان أن تكون جميع المعاملات رسمية وقابلة للاقتطاع الضريبي والتدقيق بسهولة.

كما تقدم الخدمة ميزات تخصيص متقدمة، مما يسمح للمؤسسات بالتحكم في إمكانية الوصول إلى سيارة النقل وتحديد حدود الإنفاق للموظفين أو العملاء وفقاً لاحتياجاتهم المحددة. تتيح هذه المرونة لكل من لأقسام والفرق تصميم حلول عملية وسلسة للتنقلات اليومية أو التنقل لهدف آخر. يمكّن نظام إدارة الحسابات المخصص الشركات من مراقبة عمليات الوصول إلى سيارات النقل وحدود الاستخدام والنفقات بشكل فعال، مما يضمن إدارة الميزانية بكفاءة وخفض التكاليف.

وبهذه المناسبة، علق إسلام عبدالكريم، المدير العام لشركة يانغو Yango في دول مجلس التعاون الخليجي: "تعكس القوة الاقتصادية لدبي، والتي تتجلى في نمو بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2024، بيئة تجارية مزدهرة تتطلب الكفاءة التشغيلية. تبسّط خدمتنا الجديدة لوجستيات النقل المؤسسي لتمكين المؤسسات من تعزيز إنتاجية الموظفين وتقليص المهام الإدارية وتحسين تجارب التنقل، ومساعدة المؤسسات على الازدهار في سوق دبي التنافسي."

ومن جهته، وضح إيفان كابلونوفيتش، رئيس الأعمال التجارية في يانغو Yango قائلاً: "تحتاج الشركات الحديثة إلى إدارة التكاليف بشكل فعال مع الحفاظ على قدرتها على التكيف مع المتطلبات المتغيرة. توفر خدمة يانغو للنقل المؤسسي (Yango Rides For Business) منصة شاملة تساعد الشركات على التعامل مع جميع جوانب التنقل، بما في ذلك التحكم في الإنفاق على تنقل الموظفين، وتبسيط عملية حجز سيارات النقل، وتبسيط إصدار الفواتير، وإنشاء تقارير مخصصة في حساب الشركة. تضمن هذه المرونة فعالية الشركات وتركيزها على النمو والابتكار وإضافة القيمة."

هنالك ثلاث فئات للخدمة المميزة: درجة رجال الأعمال، الدرجة المتميزة والدرجة الخاصة(Business, Premier, Elite)، كل منها مصممة لتلبية الاحتياجات المتعددة للمؤسسات. يمكن للشركات اختيار المستوى المناسب للأدوار أو المستويات المختلفة في منظومة العمل. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن خدمة يانغو للنقل المؤسسي Yango Rides For Business دعماً على مدار الساعة من فريق متخصص، حيث تتلقى كل شركة مديراً شخصياً للتصدي لأي مشاكل على الفور وتقديم المساعدة المخصصة.