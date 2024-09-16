Monday, 16 September 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد بن محمد: دبي تعيد تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية

9/16/2024 9:35:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي تعيد اليوم تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية من خلال منظومة رائدة محورها الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تنقل سهل ومستدام للجميع.

​وكان سموه افتتح اليوم فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 ITS والذي ينعقد للمرة الأولى في المنطقة وتستضيفه دبي، حيث يستقطب 20 ألف مشارك وزائر و500 عارض من 100 دولة، ويشارك في فعالياته 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار ضمن 200 جلسة متنوعة تشمل محاور التنقل الحضري والتنقل المستدام والنقل ذاتي القيادة والابتكار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي: "افتتحنا اليوم فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 ITS والذي ينعقد للمرة الأولى في المنطقة وتستضيفه دبي"

وأضاف سموه:
"يستقطب الحدث 20 ألف مشارك وزائر و500 عارض من 100 دولة ويشارك في فعالياته 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار ضمن 200 جلسة متنوعة تشمل محاور التنقل الحضري والتنقل المستدام والنقل ذاتي القيادة والابتكار".

وتابع سموه: "دبي تعيد اليوم تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية من خلال منظومة رائدة محورها الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تنقل سهل ومستدام للجميع".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN16092024000110011019ID1108678426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث