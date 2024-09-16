أحمد بن محمد: دبي تعيد تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية

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سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي تعيد اليوم تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية من خلال منظومة رائدة محورها الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تنقل سهل ومستدام للجميع.

​وكان سموه افتتح اليوم فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 ITS والذي ينعقد للمرة الأولى في المنطقة وتستضيفه دبي، حيث يستقطب 20 ألف مشارك وزائر و500 عارض من 100 دولة، ويشارك في فعالياته 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار ضمن 200 جلسة متنوعة تشمل محاور التنقل الحضري والتنقل المستدام والنقل ذاتي القيادة والابتكار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي: "افتتحنا اليوم فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 ITS والذي ينعقد للمرة الأولى في المنطقة وتستضيفه دبي"

وأضاف سموه:

"يستقطب الحدث 20 ألف مشارك وزائر و500 عارض من 100 دولة ويشارك في فعالياته 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار ضمن 200 جلسة متنوعة تشمل محاور التنقل الحضري والتنقل المستدام والنقل ذاتي القيادة والابتكار".

وتابع سموه: "دبي تعيد اليوم تعريف مفهوم أنظمة النقل الذكية والمستدامة وترسم ملامحها المستقبلية من خلال منظومة رائدة محورها الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تنقل سهل ومستدام للجميع".

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