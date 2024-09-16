بتكوين دون 59 ألف دولار بتراجع 2.5 %





تراجع سعر بتكوين قبيل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما تراقب الأسواق هذا التغير الوشيك في السياسة النقدية.

انخفض سعر بتكوين، الأصل الرقمي الأكبر في العالم، بنحو 2.5 % أمس، وجرى تداولها بسعر 58470 دولاراً، كما انخفضت أسعار العملات المشفرة الأصغر، بدءاً من «إيثريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، ووصولاً إلى «دوغ كوين»، العملة الأكثر رواجاً بين «الميم»، والتي كافحت لتعويض خسائرها.

ويأتي أحدث تراجع لسعر بتكوين، بعد ارتفاعه 10 % خلال الأيام السبعة التي انتهت الأحد، ما يعد أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يوليو الماضي، والذي عكس حينها تجدد توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ويُتوقع أن يخفض مسؤولو البنك تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقبل.

ويشير أول خفض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، منذ أكثر من 4 أعوام، إلى بداية تيسير الأوضاع المالية، ما يعطي عادةً دفعة للأصول مرتفعة المخاطر، مثل العملات المشفرة. إلا أن هناك حالة من الضبابية تسود بين المستثمرين، حيال مقدار الخفض المرتقب إجراؤه يوم الأربعاء، ورد فعل الأسواق على التوقعات المُحدثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي -أو ما يطلق عليه المخطط النقطي- والمؤتمر الصحافي لرئيس البنك جيروم باول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز