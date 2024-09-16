اللاعب الشاب يقطف ثمار تألقه.. برشلونة يكافئ يامال بعد أدائه المذهل

كشف تقرير صحفي عن خطط نادي برشلونة الإسباني لتقديم عقد جديد للاعبه الشاب لامين يامال، بهدف تحسين راتبه في ظل تألقه اللافت مع الفريق.



وأظهر يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، مستوى متميزًا هذا الموسم، وهو ما دفع النادي لاتخاذ خطوة ملموسة لضمان استمراره في صفوف الفريق.

وسجل يامال خلال برشلونة الأخيرة في الإسباني، هدفين في انتصار الفريق العريض 4-1 على جيرونا، مما عزز من قيمته كلاعب رئيسي في التشكيلة.



ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن برشلونة يخطط لتوقيع عقد جديد مع يامال يعكس تقدير النادي لمهاراته وأداءه، ويتماشى مع الوضع المالي للنادي.

وستشمل الصفقة الجديدة تحسينًا كبيرًا في راتب يامال، الذي يتقاضى حاليًا أكثر من مليون ونصف يورو سنويًا، وهو مبلغ يعتبره النادي منخفضًا مقارنة بجودة اللاعب، كما أن العقد الجديد من المتوقع أن يمدد ارتباط يامال بالنادي حتى عام 2030، ليؤكد التزام النادي بتأمين مستقبله.

يُذكر أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض ضخم بقيمة 200 مليون يورو لضم يامال، إلا أن برشلونة رفض العرض بشدة، متمسكًا بموهبته الشابة.



وسجل يامال هذا الموسم، ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين في خمس مباريات بالدوري الإسباني، مما يبرز تأثيره الكبير على أداء الفريق.