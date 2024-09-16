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الطائرات الخاصة تلعب دورًا في هزيمة توتنهام أمام أرسنال

9/16/2024 9:22:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض فريق توتنهام هوتسبير لانتكاسة جديدة بعد هزيمته أمام أرسنال في ديربي شمال لندن، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، التي أقيمت يوم الأحد.

وسجل البرازيلي غابرييل ماغاليس هدف اللقاء الوحيد، رغم أن أرسنال كان يعاني من عدة إصابات بين لاعبيه الرئيسيين.

وشهدت المباراة أداءً دون المستوى من قبل مدافع توتنهام كريستيان روميرو، الذي بدا واضحًا أنه يعاني من الإجهاد.

وكشف المراسل الأرجنتيني الشهير غاستون إيدول، عبر تدوينة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن سببًا رئيسيًا للخسارة يكمن في عدم توفير توتنهام طائرات خاصة للاعبيه الدوليين بعد فترة التوقف الدولية.

وأوضح إيدول أن توتنهام هو النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي لا يوفر هذه الخدمة، مما أدى إلى عودة اللاعبين في ظروف أقل راحة مقارنة بفرق أخرى.

وأشار إيدول إلى أن هذا الإجراء أدى إلى عدم قدرة اللاعبين على تقديم الأداء الأمثل، مما أثر سلبًا على نتائج الفريق.

وأكد أن روميرو، الذي عانى من إجهاد شديد، كان من بين المتضررين، مما انعكس على أدائه في المباراة.

وأضاف إيدول أن توتنهام يفتقر إلى الاهتمام بالتفاصيل اللوجستية، وهو ما يظهر من عدم توفير الطائرات الخاصة، وهو ما كان له تأثير واضح على الأداء العام للفريق في المباراة.

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