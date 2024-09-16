الإمارات تشارك في بطولة العالم للقدرة للخيول الصغيرة بإيطاليا

يشارك الإمارات للقدرة في بطولة العالم للخيول الصغيرة لمسافة 120 كيلومترا "نجمتين" التي تستضيفها ميادين أربوريا بمحافظة سردينيا الايطالية، يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن 126 فارسا وفارسة من 31 دولة.

وأكمل فرسان الإمارات جاهزيتهم لخوض منافسات هذه البطولة واستعادة اللقب ومن المنتظر الإعلان عن القائمة النهائية للفرسان المشاركين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تم تقسيم مسافة السباق، الذي يُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، على 4 مراحل الأولى لمسافة 36 كم، والثانية لمسافة 36 كم، والثالثة لمسافة 25 كم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 23 كم وتقام إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، قبل السباق بيوم واحد.

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي للفروسية، جاهزية فرسان الإمارات لاستعادة اللقب، وإضافة إنجاز جديد لسجلهم المتميز في هذه البطولة والتي حققوا لقبها 4 مرات من قبل.

وقال إن الإنجازات المميزة لفرسان الإمارات والحضور القوي في محافل القدرة العالمية جاءت بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.