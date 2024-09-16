الإمارات للدراجات يحلق بالصدارة في سباق جائزة مونتريال الكبرى

حقق تادي بوجاتشار سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزه الشخصي رقم 22 ، والفوز رقم 73 لفريق الإمارات هذا الموسم، بأداء مميز في سباق جائزة مونتريال الكبرى، في كندا.

وشهد السباق، الذي أقيم اليوم وامتد لمسافة 209.1 كم على مدار 17 لفة، مجموعة صغيرة من المتسابقين في الجولات الأولى.

ووضع فريق الإمارات إيجور أريتا في مقدمة المجموعة في المراحل الأولى لإدارة اليوم بصورة جيدة، ومع تضييق الفارق تدريجيا، بدأ المرشحون الأوفر حظا في شن هجمات قبل 50 كيلومترا من نهاية السباق.

وبذل فريق الإمارات مجهودا جماعيا كبيرا، حيث قام فيشر بلاك وأيوسو وماجيكا بتمهيد الأمور لهجوم بوجاتشار الحاسم قبل 23 كم من النهاية.

وأنهى المتسابق السلوفيني بوجاتشار السباق منفردا، مكررا نجاحه على الأراضي الكندية، بعد فوزه في عام 2022.

وقال بوجاتشار:" إن الفريق قام بعمل رائع، وكان سباق رائع، كانت حالتي البدنية جيدة، وتم التعامل بجدية وحذر مع السباق من البداية للحفاظ على الفارق، وقد ناسبني المسار الصعب".

النتائج النهائية

1.تادي بوجاتشار (فريق الإمارات) 5:28:15 ساعة

2- بيلو بيلباو (فريق البحرين فيكتوريوس) +24“

3.جوليان ألافيليب (سودال كويكستيب) +40“