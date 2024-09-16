الريشة الطائرة يشارك في بطولة العالم بالصين

يشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة، في منافسات بطولة العالم التي تقام بالصين يوم 30 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 13 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال بطولة المنتخبات المختلطة، وفئة " الزوجي والفردي"، وتحت 19 عاما.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، مشاركة المنتخب الذي يمثله 8 لاعبين في البطولتين.

ويقيم المنتخب الوطني للريشة الطائرة حاليا معسكره الإعدادي للبطولة في دبي، بقيادة المدرب الدنماركي مايكل نورباك، والذي يستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، لتغادر بعدها البعثة للمشاركة في المنافسات.

وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن المنتخب الوطني يدخل منافسات البطولة بمعنويات عالية، بعد الإنجاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بالحصول على أول ميدالية آسيوية عن طريق اللاعب ريان ملحان.

وأضافت أن المشاركة في بطولة العالم تعتبر تحديا جديدا للاعبي المنتخب الوطني، وإضافة مميزة لاكتساب الخبرة، والمنافسة على الميداليات الملونة.