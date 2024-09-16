الريشة الطائرة يشارك في بطولة العالم بالصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك المنتخب الوطني للريشة الطائرة، في منافسات بطولة العالم التي تقام بالصين يوم 30 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 13 أكتوبر المقبل، وذلك من خلال بطولة المنتخبات المختلطة، وفئة " الزوجي والفردي"، وتحت 19 عاما.
واعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، مشاركة المنتخب الذي يمثله 8 لاعبين في البطولتين.
ويقيم المنتخب الوطني للريشة الطائرة حاليا معسكره الإعدادي للبطولة في دبي، بقيادة المدرب الدنماركي مايكل نورباك، والذي يستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، لتغادر بعدها البعثة للمشاركة في المنافسات.
وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن المنتخب الوطني يدخل منافسات البطولة بمعنويات عالية، بعد الإنجاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بالحصول على أول ميدالية آسيوية عن طريق اللاعب ريان ملحان.
وأضافت أن المشاركة في بطولة العالم تعتبر تحديا جديدا للاعبي المنتخب الوطني، وإضافة مميزة لاكتساب الخبرة، والمنافسة على الميداليات الملونة.
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