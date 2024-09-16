فوز الإمارات على فلسطين وهايتي في أولمبياد الشطرنج

حقق منتخبا الإمارات للشطرنج، للرجال والسيدات، الفوز على منتخبي فلسطين وهاييتي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات النسخة رقم 45 من الأولمبياد العالمي للشطرنج، المقام حاليا في العاصمة المجرية بودابست.

يشارك في الأولمبياد 190 منتخبا، وتستمر منافساته حتى 23 سبتمبر الجاري.

وجاء فوز الرجال على نظيره الفلسطيني، أمس الأحد، بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة، بعد تعادل عمران الحوسني منتخبنا الوطني مع محمد علام، وفاز كل من عمار السدراني على محمد سدير في الرقعة الثانية، وأحمد فريد على عبد الوهاب أحمد، وإبراهيم سلطان على بهاء مسواده.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة المنتخبات العربية المشاركة في الأولمبياد مع منتخبي مصر والمغرب.

ويلتقي منتخبنا في الجولة السادسة المقبلة، المقرر لها بعد غد الأربعاء، مع نظيره السويدي.

وفي منافسات السيدات، حقق منتخبنا الوطني فوزه الثاني على التوالي، وتغلب على منتخب هاييتي بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة ضمن الجولة الخامسة أيضا.

وحقق الفوز لمنتخبنا كل من روضة السركال على روز برلين، وعنود عيسى على كمبرلي دونات، وزينب المعمري على رودينا بلجراد، فيما تعادلت مريم عيسى مع ميريسينا كادي.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب الدول العربية مع منتخبي مصر والجزائر.